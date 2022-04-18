Бывшая домработница Аллы Пугачевой рассказала, кто занял замок Примадонны

В конце февраля певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин покинули Россию. На Родине у звездной пары осталось множество объектов недвижимости, в том числе знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. В свое время Примадонна устраивала там пышные банкеты — в резиденции Аллы Борисовны успел побывать, кажется, весь цвет российского шоу-бизнеса. Однако после отъезда хозяев на Землю Обетованную их семейное гнездышко, как сообщали СМИ, оказалось заброшено. Наведавшиеся в деревню репортеры заметили, что свет горит только в одном окне дома, а рядом нет ни души. По всей видимости, как делают вывод журналисты, возвращаться Галкин и Пугачева не собираются.

Тем не менее, было бы наивно полагать, что роскошный особняк, стоимость которого специалисты оценивают в 10 миллионов долларов, будет долго пустовать. Как рассказала бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова в интервью газете «Московский комсомолец», не так давно в замок въехал внук Пугачевой с супругой. Никита Пресняков не скрывает своего негативного отношения к России, однако предпочитает зарабатывать именно на Родине. По всей видимости, роскошь бабушкиного особняка будет хоть немного скрашивать серые будни в нелюбимой стране.