Совсем плохо? Елизавета II пропустила пасхальное богослужение в Виндзоре

Елизавета II не присутствовала на пасхальном богослужении в Виндзорском замке, передает издание Marie Claire. Тем самым еще раз подогрев слухи о неважном самочувствии.

Ежегодная пасхальная служба в часовне Святого Георгия – одно из важных мероприятий, на котором должны присутствовать все члены королевской семьи. В этом году к богослужению было приковано особое внимание. Из-за слухов на протяжении последних шести месяцев об ухудшающемся самочувствии Елизаветы II до конца не было известно, сможет ли она быть там. Однако несколько дней назад ситуация стала проясняться, когда в Чистый четверг королева впервые за 50 лет отсутствовала на традиционном богослужении.

Помимо Елизаветы II, на пасхальной службе не были замечены принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз. Вместо них на мероприятии присутствовали герцоги Кембриджские, которых сопровождали их дети принц Джордж и принцесса Шарлотта. За принцем Уильямом и Кейт Миддлтон следовали граф и графиня Уэссекские со своими детьми, леди Луизой Виндзор и Джеймсом, Виконтом Северном. Также на службе присутствовали принцесса Евгения с Питером Филлипсом и его детьми Саванной и Айлой. А внучка королевы Зара и ее супруг Майк Тиндалл взяли с собой старшую дочь Мию.