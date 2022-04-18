Как проблемы в браке Любови Успенской испортили психику ее дочери

Любовь Успенская сделала шокирующее признание о своем браке с Александром Плаксиным. По словам певицы, 30 лет совместной жизни были настоящим адом. Бывший муж не только издевался над ней и регулярно бил, но и оскорблял их общую дочь Татьяну, будучи пьяным.

Психолог Наталья Федына рассказала о том, как такая семейная жизнь отразилась на неокрепшей тогда еще психике ребенка. Специалист подчеркнула, что любые ссоры родителей оказывают влияние на неокрепший юный ум, однако важно, как взрослые выходят из конфликтных ситуаций.

«Понятно, что когда ребенок наблюдает нетрезвого родителя, любого, неважно – папу или маму, то у него будет формироваться, помимо этой неприязни, что что-то происходит и я могу быть причастен к этому, будет вот это чувство вины. Оно будет очень глубокое и неосознанное, долго ему потом с этим чувством разбираться придется», – пояснила психолог.

К чувству вины примешается и стыд за своего родителя. По словам Федыны, у всех детей алкоголиков, если обращаться к психологическим исследованиям и литературе, есть подобные ощущения из-за поведения своих матерей или отцов.

«И это тоже будет влиять потом у ребенка на его отношения. Он быстро будет падать в этот стыд, чувство вины, и в зависимости от особенностей, либо он будет вести себя агрессивно, защищаться, либо падать в жертву, быть жертвой манипуляторов», – пояснила она.

Татьяна Плаксина не так давно избавилась от своей наркозависимости. Долгое время дочь певицы конфликтовала со своей знаменитой мамой и вела довольно разгульный образ жизни. Однако ей удалось выбраться из этого и примириться с Любовью Успенской.

«У нее развилась вот такая негативная форма защиты от всего этого. Аддиктивное поведение – вариант защиты психологической, крайне негативный вариант защиты. По-другому человек не может переносить то, что он там видит», – объяснила произошедшее в семье певицы психолог.

По словам Федыны, дети зачастую стараются уйти в мир своих фантазий, когда не могут справиться с происходящим в реальности. Особенно если они каждый день видят, как отец бьет мать.

«Когда она была ребенком, у нее вырабатывался способ как защищаться – уходить в какой-то другой мир. Как можно в уже более взрослом возрасте уйти в другой мир?» – отметила специалист.

Конечно, есть вариант ухода в творчество, однако для этого дома должна быть благоприятная обстановка. В том, что у Плаксиной были серьезные проблемы, есть вина обоих родителей, считает психолог. По ее словам, то, что Успенская столько лет терпела издевательства над собой, не разрывая отношения, также серьезно повлияло на сознание юной Татьяны.