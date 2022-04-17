Эстонский стриптизер и культурист обнажился для пасхальной фотосессии

Расмус Клаос приятно удивляет своей физической формой. «В десять лет я думал, что хочу стать танцором, пожарным или полицейским – теперь все трое в одном лице», – говорит парень, который работает стриптизером и получил серебряную медаль на Чемпионате мира по фитнесу.