Расмус Клаос приятно удивляет своей физической формой. «В десять лет я думал, что хочу стать танцором, пожарным или полицейским – теперь все трое в одном лице», – говорит парень, который работает стриптизером и получил серебряную медаль на Чемпионате мира по фитнесу.
Эстонский стриптизер и культурист обнажился для пасхальной фотосессии
Эстонский стриптизер и культурист обнажился для пасхальной фотосессии
Снимки с неоднозначной фотосессии молодой человек опубликовал в социальных сетях.
По словам Расмуса, стриптизеров, бодибилдеров и клиентов OnlyFans в Эстонии критикуют. «Меня не волнует, что думают другие. Мне всегда нравилось плыть против течения». «Я хочу совершить кругосветное путешествие и стать известным», – говорил ранее Расмус.
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