Анна Нетребко объявила о возобновлении концертов

Сейчас Анна Нетребко наслаждается отпуском в Египте. Она говорила, что взяла паузу в работе, чтобы отдохнуть. Но ходили сплетни, что ей отказали в выступлениях все сцены мира за ее неоднозначную политическую позицию. Однако сегодня звезда написала, что возвращается к работе.

«И вот я прерываю свое прекрасное путешествие и неожиданно возвращаюсь к работе…. Надо сделать этот шаг к нормальной жизни, хотя мне очень жаль расставаться с прекрасным Египтом. Часть моего сердца навсегда останется здесь, и я еще вернусь», – поделилась певица своими эмоциями в личном блоге.

Поклонники обрадовались такой новости от Нетребко: «Прекрасная весть! Все уже соскучились по вашему прекрасному голосу!»; «Спасибо и ждем новых встреч с вами, и продолжаем вами восхищаться. Ваш голос греет нам душу»; «Отличная новость. Самых лучших вам спектаклей».