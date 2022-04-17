Затравленная общественностью оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену. Этой радостной новостью она поделилась у себя в личном блоге, пишет Starhit.ru.
Анна Нетребко объявила о возобновлении концертов
Сейчас Анна Нетребко наслаждается отпуском в Египте. Она говорила, что взяла паузу в работе, чтобы отдохнуть. Но ходили сплетни, что ей отказали в выступлениях все сцены мира за ее неоднозначную политическую позицию. Однако сегодня звезда написала, что возвращается к работе.
«И вот я прерываю свое прекрасное путешествие и неожиданно возвращаюсь к работе…. Надо сделать этот шаг к нормальной жизни, хотя мне очень жаль расставаться с прекрасным Египтом. Часть моего сердца навсегда останется здесь, и я еще вернусь», – поделилась певица своими эмоциями в личном блоге.
Поклонники обрадовались такой новости от Нетребко: «Прекрасная весть! Все уже соскучились по вашему прекрасному голосу!»; «Спасибо и ждем новых встреч с вами, и продолжаем вами восхищаться. Ваш голос греет нам душу»; «Отличная новость. Самых лучших вам спектаклей».
Напомним, изначально Запад требовал от дивы однозначной политической позиции. И пока Анна Нетребко сохраняла нейтралитет, с ней начали разрывать контракты, а имя с афиш в разных странах пропало. Но затем и в России певице стали не рады, хотя свое мнение о ситуации в мире она открыто не высказывала. Сказала лишь следующее, мол, она не имеет отношения к политике, а также напомнила, что давно является налоговым резидентом другой страны. Тем не менее выступать с осуждением Родины звезда считает неприемлемым.