Певице Валерии – 54. Какие ужасы пережила артистка до встречи с Пригожиным

Из-за прений с продюсером и переезда звезда на время исчезла из шоу-бизнеса. Зато в 2003-м она расторгла контракт с Шульгиным и подписала договор с компанией Иосифа Пригожина. В тандеме с ним артистка стала еще популярнее, чем прежде. Интересно, что впервые Пригожин столкнулся с вокалисткой еще в 1991-м на «Песне года»: тогда Валерия заняла первое место, а исполнительница, которую представлял Иосиф, – второе. Мог ли он представить, что спустя 12 лет тот проигрыш обернется победой?

И вот уже со сцены Валерия пела легендарную композицию «Была любовь», повествующую об уходе из токсичных отношений. По сути, это стало точкой, своеобразным прощанием с Шульгиным, символизирующим начало новой главы. А дальше пошел хит за хитом: «Часики», «Черно-белый цвет», «Отпусти меня», «Нежность моя»… В 2006-м звезда выпустила книгу «И жизнь, и слезы, и любовь», по которой сняли сериал.

Разумеется, новая жизнь Валерии оказалась тесно связана с Пригожиным. На съемках клипа в Амстердаме продюсер признался певице в любви, а по возвращении на Родину она ответила ему взаимностью. Иосиф Пригожин женился на артистке, а троих ее детей от предыдущего брака воспитал как родных. «Я не общаюсь с Шульгиным. Мне даже тяжело назвать его отцом. Наш папа – Иосиф, а биологическая составляющая не важна», – говорил сын певицы Арсений.

Все было бы просто идеально, если бы совместная жизнь не омрачилась потерей общего ребенка. На втором месяце беременности Валерия пережила выкидыш из-за того, что серьезно заболела гриппом и приняла антибиотики, когда еще не знала, что находится в положении. «На следующий день мы улетели на гастроли. Так и пережили, мы все свои раны залечиваем в работе», – подчеркивала певица.

Тем не менее на двоих у супругов – шестеро детей от прошлых союзов. Успешную карьеру Валерия старалась совмещать с заботой о семье. Так, вокалистка успевала и сниматься в шоу «Маска» на НТВ и помогать сыну Арсению, который женился в 2020-м и стал папой спустя год. «У меня полное ощущение, что я ее родила. Я так участвовала в этом процессе и так сопереживала. Да еще и все происходило в новогоднюю ночь – особое ощущение», – признавалась Валерия в эфире программы «Однажды» на канале НТВ.

Конечно, окрестить моложавую Валерию бабушкой не поворачивается язык, да и Иосиф говорил, что внуки будут называть их по именам, ведь чувствуют себя супруги лет на 35, не больше. Артистка привыкла получать комплименты по поводу творчества и идеальной фигуры, а ведь когда-то испытывала комплексы, связанные со внешностью.

«Если говорить о фигуре, то, мне кажется, я сейчас в лучшей форме, чем в студенческие годы! – отмечала пропагандирующая ЗОЖ исполнительница. – Тогда у меня были лишние килограммы, а вместе с ними и неуверенность. Не считаю себя идеальной, но поводов стесняться собственного тела у меня нет. К совершенству нужно стремиться, и это тяжелый труд. Я готова много работать».