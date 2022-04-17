Жизнерадостная блондинка с сильным голосом – вот образ Валерии, закрепившийся в умах зрителей. Никто из поклонников не видел артистку заплаканной и несчастной, ведь даже когда она страдала от агрессии Александра Шульгина, то все равно выходила на сцену с улыбкой, пишет Starhit.ru.
Певице Валерии – 54. Какие ужасы пережила артистка до встречи с Пригожиным
Сценическое имя Валерии родилось 30 лет назад, и складывается ощущение, что именно такой возраст у артистки сейчас. С трудом верится, что 17 апреля звезде исполняется 54, ведь выглядит она просто безупречно. При этом певица является противницей пластической хирургии и филлеров, отказалась она даже от ботокса. Молодость и стройность вокалистке помогают сохранить занятия спортом, правильное питание и активный образ жизни.
Не стоит также забывать, что зачастую на лице буквально отражаются стрессы и семейные проблемы. Но и тут Валерии несказанно повезло: 18 лет рядом с ней находится мужчина, оберегающий от любых невзгод и тревог – Иосиф Пригожин. Однако до того, как обрести простое женское счастье, артистке пришлось хлебнуть немало горя. В день рождения звезды вспоминаем ее путь к профессиональному успеху и крепкому браку.
Начало карьеры
Алла Перфилова, а именно так певицу назвали при рождении, появилась на свет в Аткарске Саратовской области в семье директора музыкальной школы и преподавателя по фортепиано. С малых лет Алла пела в хоре и выступала в местном ансамбле «Экспромт». При этом артистка полагала, что многие эстрадные вокалисты вышли из самодеятельности, ну а лучшая самодеятельность, по ее мнению, развивалась в МГУ.
Планы о поступлении на истфак изменились, когда Аллу пригласили в джаз-рок ансамбль «Отражение»: музыкант коллектива Леонид Ярошевский проинформировал абитуриентку, что в «Гнесинке» есть факультет эстрадного вокала. От Саратовской филармонии певица получила целевое направление в вуз, где профессии ее обучали Иосиф Кобзон и Гелена Великанова.
Впоследствии Леонид Ярошевский заявлял, что именно он уговорил юную певицу всерьез заняться эстрадной карьерой, в то время как мама видела ее учительницей истории. «Я с детства серьезно занималась вокалом, музыкой и всегда знала, что буду петь на большой сцене. Окончив школу с золотой медалью, я решила поступить в МГУ на исторический факультет, – у них была сильная самодеятельность – чтобы добиться своей цели. А когда мы с Ярошевским поехали вместе в Институт имени Гнесиных, я поступила, а он нет. Мама всегда во всем поддерживала меня. Будучи профессионалом, пианисткой с консерваторским образованием, она понимала, что у меня большое будущее», – комментировала заявления Ярошевского Валерия.
Из-под маминого крыла девушка попала в тяготы гастрольных условий. Ярошевский и Перфилова были вместе 24 часа в сутки, но лишь спустя пару лет мужчина решился вывести отношения на новый уровень. «Свадьба была скромная, гуляли в квартире. Родители, музыканты. Я купил розы, надел выходной костюм и пошел делать предложение руки и сердца. Все произошло на удивление легко и быстро: и мама не возражала, и Алла была согласна», – отмечал музыкант.
Семейная жизнь начиналась, мягко говоря, мрачно. Супруги ютились в съемной комнате, потом поселились в жутком грязном доме в Подмосковье, где недавно умерла старая бабушка, а чтобы заработать денег – выступали в ресторанах. При этом, по словам Леонида, Аллу одной из первых позвали в группу «Комбинация». Певица и музыкант отказались, так как их разочаровал и попсовый репертуар, и тот факт, что солисток предполагалось несколько.
Ярошевский был рядом, когда Алла выступила на Всесоюзном эстрадном фестивале «Юрмала-87». Сейчас многие называют тот номер триумфальным дебютом певицы на большой сцене, но лично для нее он стал первым провалом: композиция была слишком слабой, чтобы попасть во второй тур конкурса. Громко заявить о себе артистке удалось с началом сотрудничества с Александром Шульгиным, вместе с которым она и придумала псевдоним Валерия.
Семейная драма на фоне профессионального успеха
И в своей книге, и в программе «Прямой эфир» канала «Россия 1» Ярошевский твердил, что Валерия разрушила его жизнь, а их брак распался из-за начавшегося у нее романа с Шульгиным. Но разве певица была виновата в том, что как музыкант Леонид не добился успеха?
«Я никогда на него не могла положиться, мы жили сегодняшним днем: денег никогда нет, все какое-то бесконечное скитание по комнатам, нет стабильной работы. Мы все равно бы расстались, где бы ни жили, чем бы ни занимались: очень сложно быть нянькой взрослому мужчине», – поясняла Валерия в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
В красках Ярошевский расписывал, как однажды певица ушла ночевать к Шульгину под предлогом просмотра видеофильма. В свою очередь, Валерия удивлялась: как же музыкант мог позволить ей поехать к другому мужчине? А главное – почему в своей истории он опускает тот факт, что тогда супруги уже полгода как не жили семьей.
«Мы существовали как соседи в одной квартире. С Сашей мы на тот момент работали вместе два года, у нас не было никаких отношений, случались конфликты, я и плакала, потому что человек был ну крайне сложный», – уверяла Валерия.
Агрессия Шульгина
Что было дальше, общеизвестно: у талантливой артистки появился яркий сценический образ, расширился репертуар, в 1992-м напротив «Останкино» Шульгин повесил плакат с дерзкой надписью «Валерия. Певица, которую все ждали». Вокалистка победила на «Утренней звезде» и «Братиславской лире», завоевала приз зрительских симпатий на «Юрмале-92», а ее сингл «Самолет» выиграл в «Песне года».
В какой-то момент Валерия поняла, что Шульгин для нее не просто продюсер. Влюбленные съехались, а затем поженились. В союзе появилось трое детей: Анна, Артемий и Арсений. Вплоть до нулевых зрители не подозревали, что в браке с Александром имелась и темная сторона…
С первых месяцев совместной жизни композитор проявлял агрессию: сначала насилие было моральным, а потом стало и физическим. Продюсер жестоко избивал Валерию и издевался над собственными детьми, из-за чего они жили в постоянном страхе. Дошло до того, что маленькая Аня впадала в панику, едва завидев издалека силуэт отца. «Я оказался для него не той породы. Он начал поднимать на меня руку, когда мне было семь месяцев. Я априори не мог сделать ему ничего плохого. В годик меня уже отсылали к бабушке, от него подальше», – вспоминал Артемий Шульгин в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
Избиение в студии звукозаписи и на гастролях, рукоприкладство во время беременности Валерии… Эпизодов насилия было очень много, а выбраться из замкнутого круга не получалось. «Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем, и ей никто не помог – ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями. Вот если вы посмотрите «Песню года-94» или «96», я не помню точно, она там одной стороной поет, потому что у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была», – сетовал Иосиф Пригожин спустя годы.
10 лет певица была в браке с тираном, но до последнего не теряла надежды спасти семью. Однажды даже решила, что ее союзу поможет венчание. «Я понимала, что это бесы его крутят, а он ничего сделать не может. Когда ехали на венчание, он выхватил у меня молитвослов и выбросил в окно. Но нас это не остановило. Мы вошли в церковь под его нецензурную брань и обвенчались. А когда мы вышли, все началось по новой, опять нецензурщина. И я поняла, что не работает. Потом говорила с духовниками, они отвечали, что это же не панацея, а сознательное желание обеих сторон, два человека должны искать Бога в своем браке», – рассуждала артистка.
Побег
От абьюзера вокалистку спасла работа. В начале нулевых у звезды было много концертов, а когда она, уставшая и измученная, позвонила супругу, тот сразу начал разговор с придирок и претензий. В сердцах певица попросила Шульгина пожить отдельно. Всерьез мужчина этого не принял, так что спокойно перебрался в Москву из Крекшино, где находился семейный дом. Скопив немного денег, Валерия перевезла троих детей в Аткарск, а параллельно запустила бракоразводный процесс.
«Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов! Где эти деньги?» – возмущался Иосиф Пригожин.
Спасительная любовь
Из-за прений с продюсером и переезда звезда на время исчезла из шоу-бизнеса. Зато в 2003-м она расторгла контракт с Шульгиным и подписала договор с компанией Иосифа Пригожина. В тандеме с ним артистка стала еще популярнее, чем прежде. Интересно, что впервые Пригожин столкнулся с вокалисткой еще в 1991-м на «Песне года»: тогда Валерия заняла первое место, а исполнительница, которую представлял Иосиф, – второе. Мог ли он представить, что спустя 12 лет тот проигрыш обернется победой?
И вот уже со сцены Валерия пела легендарную композицию «Была любовь», повествующую об уходе из токсичных отношений. По сути, это стало точкой, своеобразным прощанием с Шульгиным, символизирующим начало новой главы. А дальше пошел хит за хитом: «Часики», «Черно-белый цвет», «Отпусти меня», «Нежность моя»… В 2006-м звезда выпустила книгу «И жизнь, и слезы, и любовь», по которой сняли сериал.
Разумеется, новая жизнь Валерии оказалась тесно связана с Пригожиным. На съемках клипа в Амстердаме продюсер признался певице в любви, а по возвращении на Родину она ответила ему взаимностью. Иосиф Пригожин женился на артистке, а троих ее детей от предыдущего брака воспитал как родных. «Я не общаюсь с Шульгиным. Мне даже тяжело назвать его отцом. Наш папа – Иосиф, а биологическая составляющая не важна», – говорил сын певицы Арсений.
Все было бы просто идеально, если бы совместная жизнь не омрачилась потерей общего ребенка. На втором месяце беременности Валерия пережила выкидыш из-за того, что серьезно заболела гриппом и приняла антибиотики, когда еще не знала, что находится в положении. «На следующий день мы улетели на гастроли. Так и пережили, мы все свои раны залечиваем в работе», – подчеркивала певица.
Тем не менее на двоих у супругов – шестеро детей от прошлых союзов. Успешную карьеру Валерия старалась совмещать с заботой о семье. Так, вокалистка успевала и сниматься в шоу «Маска» на НТВ и помогать сыну Арсению, который женился в 2020-м и стал папой спустя год. «У меня полное ощущение, что я ее родила. Я так участвовала в этом процессе и так сопереживала. Да еще и все происходило в новогоднюю ночь – особое ощущение», – признавалась Валерия в эфире программы «Однажды» на канале НТВ.
Конечно, окрестить моложавую Валерию бабушкой не поворачивается язык, да и Иосиф говорил, что внуки будут называть их по именам, ведь чувствуют себя супруги лет на 35, не больше. Артистка привыкла получать комплименты по поводу творчества и идеальной фигуры, а ведь когда-то испытывала комплексы, связанные со внешностью.
«Если говорить о фигуре, то, мне кажется, я сейчас в лучшей форме, чем в студенческие годы! – отмечала пропагандирующая ЗОЖ исполнительница. – Тогда у меня были лишние килограммы, а вместе с ними и неуверенность. Не считаю себя идеальной, но поводов стесняться собственного тела у меня нет. К совершенству нужно стремиться, и это тяжелый труд. Я готова много работать».