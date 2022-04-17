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Пропавший Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь

Limon.ee
Пропавший Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь
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Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Stanislav Krasilnikov

Иван Ургант не так давно вернулся в Москву из Израиля, где провел отпуск с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками - Валерией и Ниной. Сейчас телеведущий не появляется на публике и крайне редко выходит на связь с публикой посредством соцсетей. Однако по случаю своего 44-летия он сделал исключение, пишет Kp.ru.

Иван Ургант пообщался с поклонниками по случаю двойного праздника. Телеведущий 16 апреля отметил свой День рождения. Кроме того, чуть ранее 10 лет исполнилось с момента выхода шоу «Вечерний Ургант», которое ведет Иван. Он написал: «44/10».

В свою очередь, команда передачи обратилась к телезрителям: «Сегодня нашей программе исполняется 10 лет! Это приличный возраст для телевидения, но далеко не преклонный. Мы поздравляем и благодарим всех наших зрителей. Спасибо вам! Мы благодарим всех наших критиков. Спасибо вам!»

Напомним, Иван Ургант – один из самых востребованных ведущих. Долгие годы шоумен работал на износ, без выходных и праздников, радуя народ своим появлением на экране. Конечно, за свой труд он получает хорошие деньги. Андрей Малахов как-то отмечал, что получает меньше Ивана.

«Я люблю работу не потому, что меня узнают на улицах, а потому, что я ее действительно люблю. И мне страшно представить, что настанет момент, когда у меня не будет такой работы. Но я отгоняю от себя эти мысли алкогольным веером», – делился Иван в одном из интервью.

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