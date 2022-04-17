Пропавший Иван Ургант впервые за долгое время вышел на связь

Иван Ургант пообщался с поклонниками по случаю двойного праздника. Телеведущий 16 апреля отметил свой День рождения. Кроме того, чуть ранее 10 лет исполнилось с момента выхода шоу «Вечерний Ургант», которое ведет Иван. Он написал: «44/10».

В свою очередь, команда передачи обратилась к телезрителям: «Сегодня нашей программе исполняется 10 лет! Это приличный возраст для телевидения, но далеко не преклонный. Мы поздравляем и благодарим всех наших зрителей. Спасибо вам! Мы благодарим всех наших критиков. Спасибо вам!»

Напомним, Иван Ургант – один из самых востребованных ведущих. Долгие годы шоумен работал на износ, без выходных и праздников, радуя народ своим появлением на экране. Конечно, за свой труд он получает хорошие деньги. Андрей Малахов как-то отмечал, что получает меньше Ивана.