Моргенштерна и его жену подозревают в обмане с разводом ради хайпа

Рэпера Моргенштерна и его жену Дилару Зинатуллину обвинили в фиктивном разводе. Поклонники пары уверены, что музыкант и его супруга специально заявили о расставании ради хайпа. Слухи о разрыве пары появились в начале апреля. А затем эту новость подтвердила и сама Дилара. Однако сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что экс-супруги по-прежнему живут вместе. В соцсетях появились кадры с концерта рэпера в Израиле, на котором присутствовала Дилара. После концерта Моргенштерн и Зинатуллина сели в автомобиль и уехали вместе.

Пользователи соцсетей подозревают, что пара придумала историю с разводом ради продвижения нового трека Моргенштерна «Се ля ви». Алишер и его жена пока не комментируют эти слухи. Впрочем, некоторые поклонники музыканта считают, что рэпер и его спутница могли действительно разойтись, но остаться друзьями.

Супруги поженились в сентябре прошлого года. В видео на своем Youtube-канале Дилара сообщила, что причиной стали рутина и повседневность: их любовная лодка разбилась о быт. Окончательную точку в их браке поставил отъезд за границу.

В декабре Моргенштерн и Дилара уехали в Дубай. 24-летний рэпер объявил, что навсегда покинул Россию и собирается обосноваться за границей. На днях Дилара опубликовала видео, в котором подтвердила развод. Она была замужем за артистом всего семь месяцев.

«Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали – ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли», – сообщила 22-летняя Зинатуллина.

По словам жены Моргенштерна, отъезд ха границу только ухудшил их отношения.

«Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже», – сообщила Дилара.

Девушка призналась, что ее муж не выдержал испытание славой. Когда-то она влюбилась в простого парня, еще никому не известного. Но он прославился и сильно изменился.

«Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна» – заявила она.