«Такая милота получается»: Наталья Фриске устроила первую фотосессию для новорожденной дочки

Также она вместе с родителями переживает, что не видит племянника Платона, которого воспитывает его папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году произошло радостное событие. Наталья объявила о беременности.

Примечательно, что она рассказывала, как проводит время, делилась снимками с округлившимся животом. Фриске призналась, с отцом ребенка по имени Александр рассталась. 8 апреля в одном из столичных роддомов она родила дочку.

Она призналась, что счастлива. Девочка получила необычное имя Луна. Теперь новоиспеченная мама находится дома у родителей, где обустроила детскую.

На этот раз Наталья устроила первую фотосессию для наследницы. Она поделилась трогательными кадрами, на которых кроху укладывают в пледике на кресло, а также потом ее запечатлели в естественном виде. Фриске показала ее крохотные ручки и густые волосы на голове.

Фото: Скриншот с Instagram

Ну такая милота получается,

— похвасталась она.

Фото: Скриншот с Instagram