Это первый внук Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского. В июне малышу, названному в честь основателя актерской династии Янковских, исполнится год, пишет Стархит.
Оксана Фандера засветила лицо внука от Ивана Янковского и Дианы Пожарской
В прошлом году у Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын. Мальчика назвали в честь Олега Янковского, любимца советской публики, народного артиста СССР и дедушки Ивана. Родители Олега Янковского — младшего не спешат показывать аудитории своего наследника. А вот бабушка малыша, актриса Оксана Фандера, с радостью поделилась со своими поклонниками в соцсетях кадром с внуком.
Фандера впервые показала подписчикам лицо внука. На черно-белом кадре видно, как молодая бабушка трогательно смотрит на пухлощекого малыша с большими глазами и темными длинными ресницами.
Напомним, от союза с Филиппом Янковским у Оксаны двое детей — 31-летний сын Иван и 27-летняя дочь Елизавета. Оксану и Филиппа называют одной из самых красивых и крепких пар российского кинематографа. Они познакомились в конце 1980-х и счастливы в браке уже больше 30 лет.