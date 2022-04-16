Оксана Фандера засветила лицо внука от Ивана Янковского и Дианы Пожарской

В прошлом году у Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын. Мальчика назвали в честь Олега Янковского, любимца советской публики, народного артиста СССР и дедушки Ивана. Родители Олега Янковского — младшего не спешат показывать аудитории своего наследника. А вот бабушка малыша, актриса Оксана Фандера, с радостью поделилась со своими поклонниками в соцсетях кадром с внуком.

Фандера впервые показала подписчикам лицо внука. На черно-белом кадре видно, как молодая бабушка трогательно смотрит на пухлощекого малыша с большими глазами и темными длинными ресницами.