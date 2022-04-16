Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в светлый праздник

Напомним, что Вербное воскресенье отмечается за неделю до наступления Пасхи. Оно является шестым в Великом посте. Для тех, кто не знает, этот праздник посвящен вхождению в Иерусалим Иисуса Христа. Это подробно описано во всех четырех Евангелиях (двунадесятый Господний праздник).

Почему же этот воскресенье называют Вербным? Согласно Евангелию, когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди приветствовали его хвалебной песней и пальмовыми ветвями. В России их место заменили вербы, в честь которых и назван этот праздник, а также вся неделя перед ним. Кстати, суббота перед этим воскресеньем также считается праздничной — она зовется Лазаревой (читайте также: началась Страстная неделя: как правильно завершить пост).

Как отмечают Вербное воскресенье

В эти два выходных дня проводятся службы, разрешаются небольшие послабления к посту. Раньше было принято на Вербное воскресенье готовить блюда из рыбы, а главным блюдом праздничного стола считалась икра.

Сейчас многие люди в этот день посещают праздничные службы, покупают и освещают ветви верб, украшают ими дом. Празднование начинается накануне — в субботу. Кстати, существует особый ритуал, который сейчас соблюдают не все, но многие о нем знают. Так, в это воскресенье принято легонько хлестать членов своей семьи веточками вербы, приговаривая: «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Раньше считалось, что это поможет избавится от сглаза и уберечь человека от влияния нечистых сил, а также привлечь к нему удачу и достаток.

Что можно и нельзя делать в этот праздник

В Вербное воскресенье категорически нельзя выполнять любую работу по дому — уборку, приготовление пищи, стирку, мытье посуды и так далее. Все праздничные блюда женщины делают заранее, чтобы не нарушать вышеуказанные правила. Кстати, в Вербное воскресенье также запрещен и тяжелый физический труд — к примеру, работа на дачном участке. С этим лучше повременить.

Стоит соблюдать и некоторые этические нормы. Так, нельзя ругаться с ближними, выражаться нецензурными словами, желать другому зла, думать в негативном ключе. Рекомендуется отказаться от просмотра телевизора и других гаджетов, пышных застолий (читайте также: как и когда делать уборку перед Пасхой: приметы и мнение священника).

Что касается послаблений по Великому сорокадневному посту, который проходит перед Пасхой. В Вербное воскресенье разрешается есть овощные салаты и рагу, крупы, рыбу, бобы, фасоль, чечевицу, кукурузу и горох, а также грибы (позволяется немного красного вина). Запрещается употреблять яйца, мясо, молочные продукты.

Есть особые приметы, которые свойственны для Вербного воскресенья: