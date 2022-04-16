В этом году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 17 апреля. Портал Wday рассказывает о том, какими делами строго настрого запрещается заниматься в этот праздник.
Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в светлый праздник
Напомним, что Вербное воскресенье отмечается за неделю до наступления Пасхи. Оно является шестым в Великом посте. Для тех, кто не знает, этот праздник посвящен вхождению в Иерусалим Иисуса Христа. Это подробно описано во всех четырех Евангелиях (двунадесятый Господний праздник).
Почему же этот воскресенье называют Вербным? Согласно Евангелию, когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди приветствовали его хвалебной песней и пальмовыми ветвями. В России их место заменили вербы, в честь которых и назван этот праздник, а также вся неделя перед ним. Кстати, суббота перед этим воскресеньем также считается праздничной — она зовется Лазаревой (читайте также: началась Страстная неделя: как правильно завершить пост).
Как отмечают Вербное воскресенье
В эти два выходных дня проводятся службы, разрешаются небольшие послабления к посту. Раньше было принято на Вербное воскресенье готовить блюда из рыбы, а главным блюдом праздничного стола считалась икра.
Сейчас многие люди в этот день посещают праздничные службы, покупают и освещают ветви верб, украшают ими дом. Празднование начинается накануне — в субботу. Кстати, существует особый ритуал, который сейчас соблюдают не все, но многие о нем знают. Так, в это воскресенье принято легонько хлестать членов своей семьи веточками вербы, приговаривая: «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Раньше считалось, что это поможет избавится от сглаза и уберечь человека от влияния нечистых сил, а также привлечь к нему удачу и достаток.
Что можно и нельзя делать в этот праздник
В Вербное воскресенье категорически нельзя выполнять любую работу по дому — уборку, приготовление пищи, стирку, мытье посуды и так далее. Все праздничные блюда женщины делают заранее, чтобы не нарушать вышеуказанные правила. Кстати, в Вербное воскресенье также запрещен и тяжелый физический труд — к примеру, работа на дачном участке. С этим лучше повременить.
Стоит соблюдать и некоторые этические нормы. Так, нельзя ругаться с ближними, выражаться нецензурными словами, желать другому зла, думать в негативном ключе. Рекомендуется отказаться от просмотра телевизора и других гаджетов, пышных застолий (читайте также: как и когда делать уборку перед Пасхой: приметы и мнение священника).
Что касается послаблений по Великому сорокадневному посту, который проходит перед Пасхой. В Вербное воскресенье разрешается есть овощные салаты и рагу, крупы, рыбу, бобы, фасоль, чечевицу, кукурузу и горох, а также грибы (позволяется немного красного вина). Запрещается употреблять яйца, мясо, молочные продукты.
Есть особые приметы, которые свойственны для Вербного воскресенья:
- Считается, что если в этот день хорошая погода, то в этом году стоит ждать богатого урожая фруктов и овощей.
- В этот день стоит посадить или пересадить комнатное растение (любое). Если оно приживется и будет хорошо расти — ваша семья станет жить в достатке и благополучии. Если растение завянет, стоит готовиться к потерям.
- Если девушка мечтает найти суженого и выйти в этом году замуж, ей нужно наломать веток вербы и положить в изголовье своей кровати, все время представляя своего избранника.
- Если хотите, чтобы любое дело удалось и вас ждал успех — нужно съесть три почки вербы.
- Если в этот день у вас болит голова, выход есть. Нужно расчесаться, затем вытащить выпавшие локоны из расчески, положить их в воду и вылить ее у корней вербы. Говорят, боль как рукой снимает.