Работники отелей поделились, какие самые ужасные вещи заставали в номерах после отъезда гостей

Биологическая опасность

"В одном из номеров несколько дней жила весьма крупная дама. Выезжая, она подошла к стойке регистрации, сказала, что навела в комнате беспорядок, и извинилась. Когда мы вошли в номер... Господи, я в жизни не видела столько дерьма. Оно было на кровати, на полу, в раковине в ванной, на унитазе, на стенах и повсюду в душе. Нас с уборщицей сразу начало тошнить. Гостья заявила, что я могу написать на неё жалобу, но убираться там она не будет. В итоге пришлось вызывать одну из тех компаний, которые занимаются биологически опасными случаями. Конечно, за свою карьеру я много всего повидала, но это", — samiam871.

Трупы самоубийц

"Мой двоюродный брат работает управляющим в крупной гостиничной сети. По его словам, самоубийства встречаются намного чаще, чем мы думаем. Люди решают покончить с собой в отеле, чтобы их в таком виде не нашла семья. Вместо родственников их тела обнаруживают горничные", — tamadrum32.

Все псы попадают в рай, но не этот

"Собака устроила беспорядок по всему гостиничному номеру, но мы это поняли не сразу, ведь семья свинтила за три дня до того, как должна была выехать.

Ну, беспорядок — это ещё мягко сказано. Бельё было всё разорвано, повсюду "мины" и лужи, следы от когтей на стенах, телевизор и лампы валялись разбитые на полу.

В номере жили только чёртова мамаша, её ребёнок и собака. В итоге мы оштрафовали её на две тысячи долларов за ущерб", — Hemispherio.

Бурная ночка

"Лет 30 назад у меня была подработка в отеле. И как раз тогда туда заявился мужик, который притащил двух девчонок для секса втроём. Такого ужаса я ещё не видел: буквально каждый сантиметр постельного белья был в каких-то засохших выделениях, экскрементах и моче. В ванной — то же самое, но ещё больше. Плюс ко всему везде были окурки. Некоторые постояльцы гостиниц — животные", — newforestroadwarrior.

Парик с сюрпризом

"Белый парик с дерьмом, который зачем-то оставили на верхней полке гардероба.

Обнаружили это не сразу. Пытались заселить туда гостей, но они пожаловались на запах. Им тут же нашли другой номер, а в тот отправили горничную. Она ничего подозрительного не нашла. Через какое-то время попытались заселить туда других постояльцев. Та же ситуация. Потратили кучу времени, чтобы очистить всё, но потом поняли: запах где-то в воздухе. Я забрался на стремянку, чтобы проверить кондиционер, и только тогда заметил что-то пушистое на полке в шкафу. Подумал, мёртвое животное. Комнату оцепили, пошли за костюмом химзащиты. В итоге выяснилось, что это просто парик.