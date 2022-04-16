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Работники отелей поделились, какие самые ужасные вещи заставали в номерах после отъезда гостей

Limon.ee
Работники отелей поделились, какие самые ужасные вещи заставали в номерах после отъезда гостей
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Горничная. Фото иллюстративное.
Горничная. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Работа горничных и так не очень-то лёгкая, а некоторые гости делают её просто невыносимой. Собрали пять историй от людей из данной отрасли, после которых они подумывали бросить работу, пишет Лайф.

Биологическая опасность

"В одном из номеров несколько дней жила весьма крупная дама. Выезжая, она подошла к стойке регистрации, сказала, что навела в комнате беспорядок, и извинилась. Когда мы вошли в номер... Господи, я в жизни не видела столько дерьма. Оно было на кровати, на полу, в раковине в ванной, на унитазе, на стенах и повсюду в душе. Нас с уборщицей сразу начало тошнить. Гостья заявила, что я могу написать на неё жалобу, но убираться там она не будет. В итоге пришлось вызывать одну из тех компаний, которые занимаются биологически опасными случаями. Конечно, за свою карьеру я много всего повидала, но это", — samiam871.

Трупы самоубийц

"Мой двоюродный брат работает управляющим в крупной гостиничной сети. По его словам, самоубийства встречаются намного чаще, чем мы думаем. Люди решают покончить с собой в отеле, чтобы их в таком виде не нашла семья. Вместо родственников их тела обнаруживают горничные", — tamadrum32.

Все псы попадают в рай, но не этот

"Собака устроила беспорядок по всему гостиничному номеру, но мы это поняли не сразу, ведь семья свинтила за три дня до того, как должна была выехать.

Ну, беспорядок — это ещё мягко сказано. Бельё было всё разорвано, повсюду "мины" и лужи, следы от когтей на стенах, телевизор и лампы валялись разбитые на полу.

В номере жили только чёртова мамаша, её ребёнок и собака. В итоге мы оштрафовали её на две тысячи долларов за ущерб", — Hemispherio.

Бурная ночка

"Лет 30 назад у меня была подработка в отеле. И как раз тогда туда заявился мужик, который притащил двух девчонок для секса втроём. Такого ужаса я ещё не видел: буквально каждый сантиметр постельного белья был в каких-то засохших выделениях, экскрементах и моче. В ванной — то же самое, но ещё больше. Плюс ко всему везде были окурки. Некоторые постояльцы гостиниц — животные", — newforestroadwarrior.

Парик с сюрпризом

"Белый парик с дерьмом, который зачем-то оставили на верхней полке гардероба.

Обнаружили это не сразу. Пытались заселить туда гостей, но они пожаловались на запах. Им тут же нашли другой номер, а в тот отправили горничную. Она ничего подозрительного не нашла. Через какое-то время попытались заселить туда других постояльцев. Та же ситуация. Потратили кучу времени, чтобы очистить всё, но потом поняли: запах где-то в воздухе. Я забрался на стремянку, чтобы проверить кондиционер, и только тогда заметил что-то пушистое на полке в шкафу. Подумал, мёртвое животное. Комнату оцепили, пошли за костюмом химзащиты. В итоге выяснилось, что это просто парик.

Самое интересное, владелица потом звонила нам и требовала его вернуть, а когда мы сказали, что выкинули, выслала счёт на 300 баксов. Когда мы отправили счёт за простой номера, она исчезла", — TheDoctorYouDeserve.

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