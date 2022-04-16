15 апреля Алла Пугачева отметила 73-летие. Некоторое время назад Примадонна покинула сцену и вместе с супругом Максимом Галкиным воспитывает близнецов Гарри и Лизу, пишет RUS.TVNET. За прошедшие годы певица приобрела немало недвижимости. О ней рассказывает Cosmopolitan.

Алла Пугачева и Максим Галкин на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в 2019 году Фото: Konstantin Sednev

Алла Пугачева и Максим Галкин стараются скрывать подробности своей личной жизни. Вместе с детьми они живут в деревне Грязь, а не так давно улетели в Израиль. СМИ собрали некоторую информации об имуществе супругов.

Замок в деревне Грязь.

Шестиэтажный особняк площадью около 2,5 тысячи квадратных метров стоит на вершине 11-метрового холма. В 2021 году стоимость замка оценивалась в 10 миллионов долларов.

Галерея: Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Пентхаус на Кипре

Журналистам стало известно, что несколько лет назад Галкин и Пугачева якобы вложились в недвижимость площадью около 500 квадратных метров в Лимасоле, что позволило им претендовать на кипрское гражданство. Пентхаус находится в элитном районе на первой береговой линии. Его стоимость на тот момент оценивалась в 2 миллиона евро.

Четырехкомнатная квартира в Москве

Это первая элитная недвижимость Примадонны, которую она получила в подарок от государства еще при Брежневе. Квартира располагается на 1-й Тверской-Ямской улице.

Алла Пугачева в клипе на песню "Арлекино" Фото: скриншот видео

Квартира в Филипповском переулке

Подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова. Квартира площадью в 200 квадратных метров располагается в 5 километрах от Красной площади, а окна выходят на храм Христа Спасителя.

Илья Резник, Марк Фрадкин и Алла Пугачева в гостинице "Прибалтийская" Фото: Валерий Плотников/Sobesednik

Дача в деревне Малые Бережки

На берегу Истринского водохранилища стоит домик площадью около тысячи квадратных метров. На территории в 50 соток все условия для комфортного отдыха - баня, джакузи, бассейн, теннисный корт, бунгало для гостей, домик для прислуги, причал с личным выходом к воде и гараж на несколько машин. Раньше это была собственность Кристины Орбакайте, а сейчас, по информации СМИ, там живет внук Примадонны Никита с женой Аленой.