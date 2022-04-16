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Ксения Собчак раскритиковала украинцев за акцию против Овсянниковой

Limon.ee
Ксения Собчак раскритиковала украинцев за акцию против Овсянниковой
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Mikhail Metzel

На днях стало известно, что скандально известная в России Марина Овсянникова получила должность корреспондента в немецком издании Die Welt. Против этого выступили украинцы, проживающие в Германии. Они устроили акцию протеста перед зданием редакции, пишет Starhit.ru.

Небольшая толпа митингующих выступила с требованием – уволить россиянку Марину Овсянникову, которая, по их словам, является пропагандистским журналистом. Представителям Die Welt пришлось выйти и лично успокаивать недовольных.

На родине эта новость вызвала скептическую реакцию. «Ну вот, и на родине в черном списке, и за границей покоя не дают», – пишут пользователи. А вот Ксения Собчак заступилась за коллегу и выразила возмущение реакцией активистов.

«Ну что могу сказать, дорогие украинцы в Германии, еще меньше шансов, что поступок Овсянниковой кто-нибудь повторит. Молодцы! Такая реакция не приучит людей к привычке «каяться до победного», безмолвно сносить следующие десять лет тычки и плевки, чтобы вымолить прощение. Такая реакция озлобит и подтолкнет к позиции «да пошло оно все...» И следующий человек уйдет молча, если вообще уйдет», – пишет Ксения Анатольевна в личном Telegram-канале.

Журналистка вспомнила в связи с этим и уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову, которая сегодня вынуждена раздавать десятки интервью западной прессе, подчеркивая свою антироссийскую позицию.

«Эта укладывается в шаблон истории с Чулпан – дай палец, откусят руку. Тебе мало просто высказаться один раз в интервью, тебе надо каждый день клепать посты, чтобы искупить свое гражданство. Тебе мало пойти на должностное преступление... Тебе надо надеть рубище и уйти из профессии навсегда», – резюмировала Собчак.

Напомним, Марина Овсянникова до недавних пор занимала должность редактора Первого канала. После начавшейся специальной операции на Украине она совершила должностное преступление – выбежала в прямой эфир программы «Время» с провокационным плакатом. За свою выходку журналистка была наказана штрафом, после чего уехала из страны

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