Ксения Собчак раскритиковала украинцев за акцию против Овсянниковой

Небольшая толпа митингующих выступила с требованием – уволить россиянку Марину Овсянникову, которая, по их словам, является пропагандистским журналистом. Представителям Die Welt пришлось выйти и лично успокаивать недовольных.

На родине эта новость вызвала скептическую реакцию. «Ну вот, и на родине в черном списке, и за границей покоя не дают», – пишут пользователи. А вот Ксения Собчак заступилась за коллегу и выразила возмущение реакцией активистов.

«Ну что могу сказать, дорогие украинцы в Германии, еще меньше шансов, что поступок Овсянниковой кто-нибудь повторит. Молодцы! Такая реакция не приучит людей к привычке «каяться до победного», безмолвно сносить следующие десять лет тычки и плевки, чтобы вымолить прощение. Такая реакция озлобит и подтолкнет к позиции «да пошло оно все...» И следующий человек уйдет молча, если вообще уйдет», – пишет Ксения Анатольевна в личном Telegram-канале.

Журналистка вспомнила в связи с этим и уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову, которая сегодня вынуждена раздавать десятки интервью западной прессе, подчеркивая свою антироссийскую позицию.

«Эта укладывается в шаблон истории с Чулпан – дай палец, откусят руку. Тебе мало просто высказаться один раз в интервью, тебе надо каждый день клепать посты, чтобы искупить свое гражданство. Тебе мало пойти на должностное преступление... Тебе надо надеть рубище и уйти из профессии навсегда», – резюмировала Собчак.