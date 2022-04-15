31-летняя российская ведущая и блогер Настя Ивлеева прокомментировала слухи о своем переезде за границу. Звезда заверила, что не собирается этого делать. Об этом пишет Cosmopolitan.
Настя Ивлеева ответила на слухи про ее отъезд из России
Бывшая ведущая программы «Орел и решка» во время съемок часто посещала разные страны. Недавно Настя Ивлеева была в Стамбуле.
«Доброе утро, славные люди! Взяла за привычку постоянно брать с собой пленочный фотик, и вот что из этого получается – совершенно вайбовые и жизовые фоточки! Эти из Стамбула. Неделю назад ездили в короткую командировку для съемки нового проекта. Кстати, в последний день я пошла бродить по вечернему городу, прошла километров сто, в отель возвращалась на трамвае и зафиналила это дело горячим традиционным турецким чаем. И это был классный опыт, так как я не слушала музыку и не отвлекалась на беседы… Думала, фантазировала, осмысливала какие-то вещи… Лучше любой платной терапии, чесслово. Скучаю по пахлаве!» – написала Ивлеева.
После Насте пришлось оправдываться из-за ее поездки. Блогер вышла на связь еще в аэропорту, чтобы объяснить, что она не намерена покидать Россию.
«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу», – цитирует Ивлееву Cosmopolitan.
Ранее Настя Ивлеева не смогла смолчать в соцсетях и высказалась в адрес руководства РФ с призывом прекратить военные действия в Украине.