Настя Ивлеева ответила на слухи про ее отъезд из России

«Доброе утро, славные люди! Взяла за привычку постоянно брать с собой пленочный фотик, и вот что из этого получается – совершенно вайбовые и жизовые фоточки! Эти из Стамбула. Неделю назад ездили в короткую командировку для съемки нового проекта. Кстати, в последний день я пошла бродить по вечернему городу, прошла километров сто, в отель возвращалась на трамвае и зафиналила это дело горячим традиционным турецким чаем. И это был классный опыт, так как я не слушала музыку и не отвлекалась на беседы… Думала, фантазировала, осмысливала какие-то вещи… Лучше любой платной терапии, чесслово. Скучаю по пахлаве!» – написала Ивлеева.