«На душе весна и на голове тоже!»: Женя Фокин восхищает новым цветом волос

Сегодня утром звездный стилист удивил подписчиков розовым цветом волос.

Женя поделился снимком новой прически на своей страничке в Instagram и поздравил всех с Пасхой.

В комментариях стилист «утонул» в добрых словах и сердечных смайликах. «Этот розовый цвет так тебе идет!» написал один пользователь, на что Фокин ответил, что всю жизнь хотел быть яйцом-сюрпризом.

Розовая лихорадка охватила звезд и прошлой осенью, когда и Хелена Клаар, получившая известность в реалити-шоу Rannamaja, и певица Мерилин Мялк одновременно покрасились в розовый.