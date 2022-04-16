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«На душе весна и на голове тоже!»: Женя Фокин восхищает новым цветом волос

Limon.ee
«На душе весна и на голове тоже!»: Женя Фокин восхищает новым цветом волос
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Женя Фокин в 2020 году.
Женя Фокин в 2020 году. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Стилист и гуру моды Женя Фокин решил встретить весну и лето в новом образе!

Сегодня утром звездный стилист удивил подписчиков розовым цветом волос.

Женя поделился снимком новой прически на своей страничке в Instagram и поздравил всех с Пасхой.

В комментариях стилист «утонул» в добрых словах и сердечных смайликах. «Этот розовый цвет так тебе идет!» написал один пользователь, на что Фокин ответил, что всю жизнь хотел быть яйцом-сюрпризом.

Розовая лихорадка охватила звезд и прошлой осенью, когда и Хелена Клаар, получившая известность в реалити-шоу Rannamaja, и певица Мерилин Мялк одновременно покрасились в розовый.

Похоже, что эта тенденция еще не исчезла, так как Синне Валтри также удивила розовыми волосами в конце января этого года.

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