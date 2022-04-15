Фото Алара Кариса с Владимиром Зеленским и другими президентами стало мемом в Сети

13 апреля, президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Литвы Гитанасом Науседа и Латвии Эгилсом Левитсом находился с визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку украинскому народу и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи мужчин было сделано несколько официальных фотографий, которые теперь зажили другой жизнью, попав в руки интернет-троллей.