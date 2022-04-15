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Фото Алара Кариса с Владимиром Зеленским и другими президентами стало мемом в Сети

Нехорошо смеяться над президентами!
Limon.ee
Фото Алара Кариса с Владимиром Зеленским и другими президентами стало мемом в Сети
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Владимир Зеленский и Алар Карис.
Владимир Зеленский и Алар Карис. Фото: Postimees

13 апреля, президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Литвы Гитанасом Науседа и Латвии Эгилсом Левитсом находился с визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку украинскому народу и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи мужчин было сделано несколько официальных фотографий, которые теперь зажили другой жизнью, попав в руки интернет-троллей.

"Мы скажим нашим детям, что это и были "Бэкстрит Бойз"", - подписал фото пользователь Twitter.

Нашлись и те, кто увидели в президентах могучих рейнджеров!

Парни из ансабля "Стекловата" повзрослели и решили встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы спеть вместе.
 

Напомним, что цель визита президентов - выразить поддержку украинскому народу, который защищает свою страну от российской агрессии. На встрече обсуждалось предоставление помощи украинской армии и гражданскому населению, а также проведение расследования военных преступлений с целью отдать под суд ответственных за них лиц. 

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