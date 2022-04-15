«Настоящие галлюцинации»: Сергей Жуков рассказал о лечении в психдиспансере
Сейчас 45-летний Сергей Жуков — состоявшийся музыкант, примерный муж и отец многодетного семейства. Однако в юности он не проявлял артистических задатков и увлекался не сочинением песен, а игрой в компьютерные игры, которые довели его до лечения в психдиспансере.
Жуков рассказал, что родители сначала не контролировали время, которое он проводил перед телевизором с джойстиком в руках. Но однажды 12-летний Сергей просидел в таком положении целые сутки, что сказалось на здоровье мальчика.
«А вы же помните, какие телевизоры тогда были? Пузатые такие, ламповые. И когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжились... И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии»,
— признался лидер группы «Руки Вверх!».
Поначалу взрослые списали неадекватное состояние сына на злоупотребление запрещенными веществами. Но когда убедились, что все дело в компьютерных играх, обратились за профессиональной помощью к психиатрам.
«Родители сначала думали, что это отравление. Может, грибочков поел. Но услышав мой рассказ, поняли, что это облучение. Меня отвезли в психдиспансер, где я благополучно провел какое-то время, пока Марио окончательно не ушел из моего мира... После этого папа выдавал мне шнур от компьютера строго раз в неделю»,
— поведал исполнитель.