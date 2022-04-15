«Настоящие галлюцинации»: Сергей Жуков рассказал о лечении в психдиспансере

«А вы же помните, какие телевизоры тогда были? Пузатые такие, ламповые. И когда я наконец-то отлип от монитора и закрыл глаза, мультики продолжились... И не только мультики, и не только с закрытыми глазами. Это были настоящие галлюцинации! Там бегал и Марио, и Аладдин, и принц Персии»,