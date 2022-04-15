Измученного болезнью Андрея Губина выживают из собственной квартиры

Эти апартаменты Губин приобрел много лет назад, будучи на пике славы. Но сейчас артист готов распрощаться с многомиллионной недвижимостью ради своего спокойствия. Теперь Андрей, чьи доходы зависят от авторских отчислений, ищет съемное жилье.

«Сейчас живу один. Вчера вот думал, что делать? Непонятно. Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» – посетовал 47-летний исполнитель в передаче «Хватит слухов!» на ТВЦ.

Напомним, вот уже много лет артист лечится от хронического заболевания. Поговаривают, оно началось после того, как певец потерял отца – мужчины не стало в 2007 году.

«Периодически встречаюсь с девушками. Если не встречаться, то какой смысл тогда писать песни про любовь? Девушки есть очень хорошие, но со мной сложно жить. У меня дома все время играет моя музыка, иногда по кругу одна и та же песня может звучать 24 часа. Не каждая выдержит. Сложно привыкнуть к таким болям, как у меня. Если неделю болит, уже выть хочется, а представь себе – 15 лет! Из-за того, что болезнь точит, становлюсь вредным, как все старые люди, которые постоянно ворчат. Почему? Потому что все болит.