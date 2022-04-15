Вот уже много лет назад артист, распрощавшийся с большой сценой, страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Сейчас Андрей Губин проживает в четырехкомнатной московской квартире, из которой его выживают соседи, пишет Starhit.ru.
Измученного болезнью Андрея Губина выживают из собственной квартиры
Эти апартаменты Губин приобрел много лет назад, будучи на пике славы. Но сейчас артист готов распрощаться с многомиллионной недвижимостью ради своего спокойствия. Теперь Андрей, чьи доходы зависят от авторских отчислений, ищет съемное жилье.
«Сейчас живу один. Вчера вот думал, что делать? Непонятно. Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» – посетовал 47-летний исполнитель в передаче «Хватит слухов!» на ТВЦ.
Напомним, вот уже много лет артист лечится от хронического заболевания. Поговаривают, оно началось после того, как певец потерял отца – мужчины не стало в 2007 году.
«Периодически встречаюсь с девушками. Если не встречаться, то какой смысл тогда писать песни про любовь? Девушки есть очень хорошие, но со мной сложно жить. У меня дома все время играет моя музыка, иногда по кругу одна и та же песня может звучать 24 часа. Не каждая выдержит. Сложно привыкнуть к таким болям, как у меня. Если неделю болит, уже выть хочется, а представь себе – 15 лет! Из-за того, что болезнь точит, становлюсь вредным, как все старые люди, которые постоянно ворчат. Почему? Потому что все болит.
Порой кажется, что отступает. Есть позитивные сдвиги. Но у меня серьезные проблемы со здоровьем. Из-за того, что кровь по позвоночнику не поступает в шейный отдел, не происходит притока крови к этим местам на лице, десны оголяются. А мне говорят: «Давай на сцену». Думают, что я симулирую», – рассказывал как-то Губин в интервью.