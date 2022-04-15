Латыши собираются установить рекорд Гиннесса на «Евровидении»

Уже сообщалось, что правила «Евровидения» запрещают использование нецензурной лексики на большой сцене. Это означает, что группе не будет позволено петь слово pussy.

Во время программы Kad viņas satiekas солист группы Янис Петерсонс сообщил, что они решили ответить протестом на запрет.

«Нам ни в коем случае нельзя исполнять это слово – ни показать на экране, ни пропеть – ничего. При этом появиться на сцене в трусах – это ничего страшного!» – говорит Петерсонс.

«Тогда мы подумали, как мы можем протестовать? Мы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса – сколько нам понадобится твитов со словом pussy во время исполнения песни, чтобы это считалось мировым рекордом Гиннесса для самых частых слов в Twitter за один момент», – рассказал Петерсонс.

Конкурс «Евровидение» смотрят около 200 миллионов человек.

Уже сообщалось, что 10 мая на 66-м конкурсе «Евровидение» в Турине (Италия) группа Citi Zēni исполнит песню Eat Your Salad в первом полуфинале. В этот день выступят участники от таких стран, как Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал «Евровидения» состоится 12 мая, финал – 14 мая.