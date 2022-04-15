Полный отстойник машин: на границе Нарва–Ивангород огромные очереди, люди стоят с 7 утра

По словам очевидцев, люди на границе ждут своей очереди с 7 утра. Пропускная способность пограничной зоны низкая, мост под завязку забит автомобилями.

Со стороны Российской Федерации очень маленькая скорость приёма, что и тормозит проход машин со стороны Эстонии. Транспортные средства физически не помещаются в пограничной зоне, из-за этого время ожидания увеличивается, а процесс прохождения границы затягивается на часы.

Как пишут в группе Телеграм "Граница Нарва-Ивангород" – среднее время ожидания 5-6 часов, те, у кого номерки были на 11 часов утра, еще не прошли.

"Бронь с 7 - 8, в 14:15 пришло смс – вызов на границу, дождались:) всем добра!", – пишет Людмила.

«‎У нас номерок на 12 часов был, сейчас почти 15 дня, у меня в машине младенец, сыну еще месяца нет. Эстонская сторона с пониманием отнеслась к нашей ситуации и сделала всё возможное, чтобы пропустить вперед, но, к сожалению, российская сторона была не столь благосклонна и жестко ответила "ждите своей очереди"», – грустно рассказывает Юлия‎.