На границе Нарва – Ивангород скопилось большое количество машин, граница пропускает путешественников очень медленно.
Полный отстойник машин: на границе Нарва–Ивангород огромные очереди, люди стоят с 7 утра
По словам очевидцев, люди на границе ждут своей очереди с 7 утра. Пропускная способность пограничной зоны низкая, мост под завязку забит автомобилями.
Со стороны Российской Федерации очень маленькая скорость приёма, что и тормозит проход машин со стороны Эстонии. Транспортные средства физически не помещаются в пограничной зоне, из-за этого время ожидания увеличивается, а процесс прохождения границы затягивается на часы.
Как пишут в группе Телеграм "Граница Нарва-Ивангород" – среднее время ожидания 5-6 часов, те, у кого номерки были на 11 часов утра, еще не прошли.
"Бронь с 7 - 8, в 14:15 пришло смс – вызов на границу, дождались:) всем добра!", – пишет Людмила.
«У нас номерок на 12 часов был, сейчас почти 15 дня, у меня в машине младенец, сыну еще месяца нет. Эстонская сторона с пониманием отнеслась к нашей ситуации и сделала всё возможное, чтобы пропустить вперед, но, к сожалению, российская сторона была не столь благосклонна и жестко ответила "ждите своей очереди"», – грустно рассказывает Юлия.
"Запись 9:00 – 10:00, вот только что пришла смс с приглашением на границу, время 15:45" – пишет Павел