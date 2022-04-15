Что нажила Примадонна: вся недвижимость Аллы Пугачевой

Алла Пугачева — личность весьма скрытная и оттого еще более интересная для своих поклонников. Примадонна — из тех немногих знаменитостей России, которую буквально боготворят. И главное — так было всегда.

Алла Борисовна давно завершила карьеру и теперь наслаждается заслуженным отдыхом. Вместе с мужем и детьми они живут в Подмосковье, а не так давно улетели в Израиль, где, как говорят, у них тоже есть недвижимость. Мы решили собрать информацию и рассказать обо всех домах и квартирах Аллы Пугачевой — в России и за рубежом.