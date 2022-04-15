Алла Пугачева давно завершила бурную концертную деятельность и наслаждается заслуженным отдыхом. Переживать о благосостоянии не приходится: за прошедшие годы певица приобрела немало недвижимости. О ней и пойдет речь, сообщает Cosmopolitan.
Что нажила Примадонна: вся недвижимость Аллы Пугачевой
Что нажила Примадонна: вся недвижимость Аллы Пугачевой
Алла Пугачева — личность весьма скрытная и оттого еще более интересная для своих поклонников. Примадонна — из тех немногих знаменитостей России, которую буквально боготворят. И главное — так было всегда.
Алла Борисовна давно завершила карьеру и теперь наслаждается заслуженным отдыхом. Вместе с мужем и детьми они живут в Подмосковье, а не так давно улетели в Израиль, где, как говорят, у них тоже есть недвижимость. Мы решили собрать информацию и рассказать обо всех домах и квартирах Аллы Пугачевой — в России и за рубежом.
- Начнем с очевидного и всем известного. Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. Шестиэтажный особняк площадью около 2,5 тысяч квадратных метров (а сам участок занимает гектар земли) стоит на вершине 11-метрового холма, откуда открываются прекрасные виды. В 2021-м стоимость замка оценивалась в 10 миллионов долларов.
- Пентхаус на Кипре. Несколько лет назад стало известно, что Галкин и Пугачева вложились в недвижимость площадью около 500 квадратных метров в Лимасоле, что позволило им претендовать на кипрское гражданство. Пентхаус, расположенный в элитном районе на первой береговой линии, обошелся супругам в 2 миллиона евро, однако инвестиция практически сразу себя окупила: сегодня их кипрское жилье стоит в пять раз дороже.
- Четырехкомнатная квартира в Москве. Это первая элитная недвижимость Аллы Борисовны, которую она получила в подарок от государства еще при Брежневе. Квартира располагается на 1-й Тверской-Ямской улице, и узнать этот дом проще простого: там всегда околачиваются фанаты Примадонны в надежде встретить ее.
- Еще одна квартира Аллы Пугачевой на Филипповском переулке — подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова. Она небольшая (всего около 200 квадратных метров), зато располагается в красивом месте — в 5 километрах от Красной площади, а окна выходят на Храм Христа Спасителя.
- Дача в деревне Малые Бережки. На берегу Истринского водохранилища стоит домик площадью около тысячи квадратных метров. На территории в 50 соток все условия для комфортного отдыха — баня, джакузи, бассейн, теннисный корт, бунгало для гостей, домик для прислуги, причал с личным выходом к воде и гараж на несколько машин. Какое-то время назад эта недвижимость перешла в собственность Кристины Орбакайте, а сейчас, как говорят, там живет внук Примадонны Никита с женой Аленой.