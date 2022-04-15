Такого ты точно не видел: Каким был первый фильм ужасов в СССР

Ты удивишься — первый фильм ужасов появился практически одновременно с российским кинематографом. В 1908 году вышла первая российская картина («Понизовая вольница» /«Стенька Разин»/), а уже через год режиссер и сценарист Василий Гончаров снял первый российский фильм ужасов.

Фактически это первая в своем роде экранизация «Вия» Николая Гоголя. К сожалению, этот фильм не сохранился, впрочем, как и следующая работа Гончарова под названием «В полночь на кладбище». Фильм был выпущен зимой 1910 года. В 1912-м и 1916-м вышли еще две экранизации «Вия», между ними состоялась премьеры оккультной драмы «Женщина-вампир».

С образованием СССР хоррор как жанр буквально исчез. Фильмы ужасов и фантастику в те годы практически не снимали, потому что это расходилось с идеологией советской власти. Тогда от кино требовалось не вырывать советских граждан из реальности, вдохновлять их на свершения, развлекать.