C 15 апреля, гражданам Литвы и Латвии разрешен безвизовый въезд в Беларусь, но сроком только на один месяц, сказано в сообщении в Telegram-канале пограничного комитета Беларуси. Это связано с предстоящими православными пасхальными праздниками. Однако этой возможность не могут воспользоваться граждане и резиденты Эстонкой Республики.
Беларусь вводит безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии. А как же мы?
Причиной такого решения названо приближение пасхальных праздников и невозможность посещения родственников в Беларуси гражданами сопредельных стран ЕС ввиду отсутствия виз. Учитывая это, руководство Беларуси предоставило право безвизового въезда, выезда и пребывания в стране гражданам и негражданам Латвии и Литвы, сообщает RUS TVNET.
Мы связались с посольством Республики Бларусь в Эстонии и поинтересовались, может ли данное решение распространиться, в том числе, на граждан и резидентов Эстонии.
«Государственный пограничный комитет Республики Беларусь прокомментировал, что решение принято, но Эстония не входит в список сран Балтии, для которых разрешен въезд в этот период», - сказал представитель посольства в ходе телефонного разговора.
Сотрудник посольства добавил, что для жителей Эстонии продолжает действовать безвизовый въезд через национальный аэропорт Белоруссии, при условии въезда с международным рейсом.
Чтобы пересечь границу без визы, это надо будет сделать в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода въехать в Беларусь можно будет неограниченное количество раз и в любую точку страны.
Напомним, Латвия, за некоторыми исключениями, после начала военного вторжения России в Украину при посредничестве Беларуси больше не выдает визы для посещения своей территории гражданам этих стран. Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что на границе с Россией и Беларусью граждан Латвии пытаются вербовать.
МИД Латвии советует не посещать Беларусь
Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси.
В МИД Латвии отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.
«Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции», - говорится в сообщении МИД.
Нельзя исключить, что такие путешественники могут стать объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб и быть ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства с последующим арестом. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что возможности Латвии по оказанию помощи своим гражданам в таких случаях будут весьма ограничены.