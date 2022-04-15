Беларусь вводит безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии. А как же мы?

Причиной такого решения названо приближение пасхальных праздников и невозможность посещения родственников в Беларуси гражданами сопредельных стран ЕС ввиду отсутствия виз. Учитывая это, руководство Беларуси предоставило право безвизового въезда, выезда и пребывания в стране гражданам и негражданам Латвии и Литвы, сообщает RUS TVNET.

Мы связались с посольством Республики Бларусь в Эстонии и поинтересовались, может ли данное решение распространиться, в том числе, на граждан и резидентов Эстонии.

«Государственный пограничный комитет Республики Беларусь прокомментировал, что решение принято, но Эстония не входит в список сран Балтии, для которых разрешен въезд в этот период», - сказал представитель посольства в ходе телефонного разговора.



Сотрудник посольства добавил, что для жителей Эстонии продолжает действовать безвизовый въезд через национальный аэропорт Белоруссии, при условии въезда с международным рейсом.

Чтобы пересечь границу без визы, это надо будет сделать в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском участках границы с полуночи 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода въехать в Беларусь можно будет неограниченное количество раз и в любую точку страны.

Напомним, Латвия, за некоторыми исключениями, после начала военного вторжения России в Украину при посредничестве Беларуси больше не выдает визы для посещения своей территории гражданам этих стран. Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что на границе с Россией и Беларусью граждан Латвии пытаются вербовать.

МИД Латвии советует не посещать Беларусь

Министерство иностранных дел (МИД) призывает латвийцев воздержаться от посещения Беларуси.

В МИД Латвии отмечают, что въезд в Беларусь сопряжен со значительными рисками. По-прежнему остается в силе призыв к жителям Латвии покинуть как Беларусь, так и Россию.

«Напоминаем, что режим Александра Лукашенко продолжает поддерживать военную агрессию России против Украины и по отношению к нему применяются жесткие международные санкции», - говорится в сообщении МИД.