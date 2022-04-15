Отмененная Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Поползли слухи, что и в России 50-летней Анне Нетребко уже не рады. Позже оперная дива все же высказалась о ситуации в мире. Звезда заявила: она не имеет отношения к политике, а также напомнила, что давно является налоговым резидентом другой страны. Тем не менее, выступать с осуждением родины звезда считает неприемлемым.

Поклонники опасались, что слова артистки будут истолкованы неоднозначно и ей попросту закроют двери во всех театрах мира. К тому же еще в марте La Scala неожиданно отстранил Нетребко от участия в спектаклях. Звезду исключили и из немецкого лейбла Centre Stage Artist Management.​​

В ответ на сплетни Анна уверяла, что обязательно появится на сцене после отпуска по восточным странам. Несколько дней оперная дива провела в Эмиратах, а сейчас наслаждается видами Египта.

Сегодня стало известно, что Нетребко вовсе не преувеличивала. Она вновь появится на мировой сцене уже в конце апреля. Эксклюзивный представитель Нетребко — агентство Berin Iglesias Art — сообщило, что звезда выступит в оперном театре Монте-Карло. Первый спектакль запланирован на 22 апреля, а заключительный состоится 30-го числа.