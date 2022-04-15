Пт, 15.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Отмененная Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Limon.ee
Отмененная Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Анна Нетребко свой выбор сделала.
Анна Нетребко свой выбор сделала. Фото: ANGELOS TZORTZINIS

Западное сообщество ожидало высказываний Анны Нетребко относительно политической ситуации, однако та первое время предпочитала молчать. Пауза вызвала негативную реакцию. С оперной дивой стали разрывать контракты, а ее имя пропало с афиш.

Поползли слухи, что и в России 50-летней Анне Нетребко уже не рады. Позже оперная дива все же высказалась о ситуации в мире. Звезда заявила: она не имеет отношения к политике, а также напомнила, что давно является налоговым резидентом другой страны. Тем не менее, выступать с осуждением родины звезда считает неприемлемым.

Поклонники опасались, что слова артистки будут истолкованы неоднозначно и ей попросту закроют двери во всех театрах мира. К тому же еще в марте La Scala неожиданно отстранил Нетребко от участия в спектаклях. Звезду исключили и из немецкого лейбла Centre Stage Artist Management.​​

В ответ на сплетни Анна уверяла, что обязательно появится на сцене после отпуска по восточным странам. Несколько дней оперная дива провела в Эмиратах, а сейчас наслаждается видами Египта.

Сегодня стало известно, что Нетребко вовсе не преувеличивала. Она вновь появится на мировой сцене уже в конце апреля. Эксклюзивный представитель Нетребко — агентство Berin Iglesias Art — сообщило, что звезда выступит в оперном театре Монте-Карло. Первый спектакль запланирован на 22 апреля, а заключительный состоится 30-го числа.

«Анна отдохнула, она готова к работе. Она уже находится в полете из отпуска в Монако, где сразу приступит к долгожданным репетициям. Уже в ближайшие дни выйдет на сцену. Ажиотаж и интерес к выступлениям Анны невероятный!» — поделился со «СтарХитом» представитель дивы Максим Берин.

Ключевые слова
Наверх