«С днем рождения, мама»: Орбакайте показала неизвестные фото Пугачевой

Дочь Примадонны несмотря на все последние слухи не стала игнорировать праздник мамы. Кристина Орбакайте посвятила пост звездной родительнице в личном блоге. Алле Борисовне 15 апреля исполняется 73 года.

«С днем рождения, мама!» — коротко написала звезда.

Публикацию Кристина сопроводила трогательной видеоподборкой, состоящей из фотографий Аллы Пугачевой разных лет. В ролик вошли и детские изображения Аллы Борисовны, и кадры с ее концертов. В видео также можно увидеть снимки, на которых Примадонна запечатлена с самой Орбакайте. Почти минутная подборка охватила весь жизненный путь Пугачевой с младенчества до сегодняшних дней. Так что благодаря Кристине у поклонников Аллы Борисовны появилась возможность увидеть, как артистка менялась с годами. Некоторые фото оказались неизвестны широкой публике, судя по комментариям фанатов.

А ведь еще совсем недавно ходили слухи, что между Орбакайте и Пугачевой пробежала черная кошка. Якобы певица отменила концерт в Израиле из-за нежелания пересекаться с живущей там мамой. Однако знакомый с обстоятельствами человек быстро прояснил ситуацию. А то, что Кристина в такой день не забыла публично поздравить Аллу Борисовну да еще и сделала трогательную фотоподборку, точно заставит замолчать злые языки.

Впрочем, Орбакайте по сравнению с мамой сейчас почти не на слуху. А вот Пугачева уже больше месяца остается одной из самых обсуждаемых персон наравне со своим мужем. После того как Максим Галкин публично осудил российскую «специальную операцию» по освобождению Донбасса, многие люди отвернулись от звездной семьи. А стоило супругам вместе с детьми Лизой и Гарри покинуть Россию, как некоторые тут же записали артистов в предатели родины.

С начала войны в Украине несколько известных звезд поспешили покинуть Россию. Каждый из них подвергся критике со стороны народа, который теперь подобные действия приравнивает к предательству Родины.