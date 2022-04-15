Перед родами певица столкнулась с неприятностями в личной жизни. По сообщениям западных пабликов, Рианна разорвала отношения с рэпером A$AP Rocky из-за его измены с близкой подругой, дизайнером обуви Аминой Муадди, сообщает Starhit.
Беременная Рианна бросила отца будущего ребенка из-за измены с ее близкой подругой
Правда, сама Рианна и ее избранник не подтверждают данную информацию. Более того, некоторые известные персоны считают, что новость о разрыве пары — всего лишь пиар, который выгоден всем участникам любовного треугольника.
«A$AP Rocky изменил беременной Рианне с ее подругой дизайнером обуви Amina Muaddi. И они расстались. Да, это та девушка, туфли которой ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости последний пост у Амины посвящен Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые многое услышали о нем именно от певицы.
Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю. Амине явно не помешает пиар, и мы посмотрим, смоет ли ее волной негатива или вознесет», — порассуждала Анна Седокова в своем Telegram-канале.
Напомним, свою беременность 34-летняя исполнительница хита Umbrella рассекретила в конце января. Позже артистка призналась, что не планировала становиться мамой в ближайшее время.
«Когда узнала, что в положении, то подумала про себя: ни за что не пойду за покупками ни в какой отдел для будущих мам. Извините, но наряжаться — это слишком весело. Я не позволю этой части жизни исчезнуть, потому что мое тело меняется. Мое тело сейчас проходит невероятный период, и я не собираюсь стыдиться этого. Это время должно быть праздничным. Почему надо скрывать свою беременность? Я хоть и не планировала ее, но уж точно не против. Я не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время», — откровенничала Рири в интервью Vogue.