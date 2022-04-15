Беременная Рианна бросила отца будущего ребенка из-за измены с ее близкой подругой

Правда, сама Рианна и ее избранник не подтверждают данную информацию. Более того, некоторые известные персоны считают, что новость о разрыве пары — всего лишь пиар, который выгоден всем участникам любовного треугольника.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Vianney Le Caer

«A$AP Rocky изменил беременной Рианне с ее подругой дизайнером обуви Amina Muaddi. И они расстались. Да, это та девушка, туфли которой ты мечтала купить год назад. И она красотка, я давно за ней слежу. Удивительно, что одновременно с появлением этой новости последний пост у Амины посвящен Рианне. Рири давно поддерживает бренд подруги, и впервые многое услышали о нем именно от певицы.

Амина Муадди Фото: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Но если посмотреть под другим углом и вспомнить ситуацию когда в лифте подрались Джей Зи и сестра Бейонсе, а после этого за один день продали свой тур... Так что я не очень верю. Амине явно не помешает пиар, и мы посмотрим, смоет ли ее волной негатива или вознесет», — порассуждала Анна Седокова в своем Telegram-канале.

Напомним, свою беременность 34-летняя исполнительница хита Umbrella рассекретила в конце января. Позже артистка призналась, что не планировала становиться мамой в ближайшее время.