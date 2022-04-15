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«Изнасиловал меня бутылкой из-под ликера»: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа

Limon.ee
«Изнасиловал меня бутылкой из-под ликера»: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа
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Джонни Депп на засидание суда против Эмбер Хёрд. 14 апреля, 2022 года.
Джонни Депп на засидание суда против Эмбер Хёрд. 14 апреля, 2022 года. Фото: Shawn Thew

Если верить актрисе, Депп — настоящий изверг. Несколько лет назад Джонни якобы употребил таблетки экстази, после чего сорвал с благоверной пижаму, избил и изнасиловал... бутылкой, пригрозив убить, сообщает Life.ru.

В США прошло слушание в рамках дела о клевете с участием звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд. 58-летний актёр подал в суд на экс-возлюбленную за статью в The Washington Post, потребовав выплатить $50 млн. Газете Хёрд рассказала о домашнем насилии, при этом имени Деппа не упоминала. Сама она в ответном иске просит компенсировать ей $100 миллионов. И если в печатном материале Эмбер не называла конкретных имён, в суде её адвокат Элейн Бредехофт себя не сдерживала. И поведала, как Джонни якобы изнасиловал её клиентку бутылкой.

«Он прижал её к барной стойке. Он швырял в неё бутылку за бутылкой. Он валял её по полу, прямо по разбитым бутылкам. Он бил и пинал её. Он грозил убить её и кричал, что ненавидит. Он всё бил и бил её, а затем проник бутылкой из-под ликёра»,

— заявила Бредехофт, а Депп лишь качал головой, передаёт LBC.

Адвокаты Джонни Деппа с версией Хёрд и её юристов категорически не согласны. Они утверждают, что к суду актриса подготовилась, чтобы тяжба стала лучшим в её жизни представлением. «Она живёт и дышит этой ложью уже много лет. Она готовится дать спектакль всей жизни в этом судебном процессе», — отметила представляющая интересы актёра Камилла Васкес.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд, коллаж.
Джонни Депп и Эмбер Хёрд, коллаж. Фото: Brendan Smialowski

Как ожидается, суд продлится около шести недель. Против Хёрд будут свидетельствовать другие её бывшие — предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и актёр Джеймс Франко.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Хёрд со скандалом разорвали отношения в мае 2016 года. При этом актриса обвинила супруга в домашнем насилии — якобы он бросил телефон ей в лицо. Она даже приложила фото синяка. Однако позже была опубликована запись их ссоры, согласно которой жертвой избиений был как раз сам актёр. Депп подал иск против Хёрд и потребовал 50 миллионов долларов за клевету.

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