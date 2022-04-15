«Изнасиловал меня бутылкой из-под ликера»: Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа

В США прошло слушание в рамках дела о клевете с участием звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа и его бывшей супруги Эмбер Хёрд. 58-летний актёр подал в суд на экс-возлюбленную за статью в The Washington Post, потребовав выплатить $50 млн. Газете Хёрд рассказала о домашнем насилии, при этом имени Деппа не упоминала. Сама она в ответном иске просит компенсировать ей $100 миллионов. И если в печатном материале Эмбер не называла конкретных имён, в суде её адвокат Элейн Бредехофт себя не сдерживала. И поведала, как Джонни якобы изнасиловал её клиентку бутылкой.

«Он прижал её к барной стойке. Он швырял в неё бутылку за бутылкой. Он валял её по полу, прямо по разбитым бутылкам. Он бил и пинал её. Он грозил убить её и кричал, что ненавидит. Он всё бил и бил её, а затем проник бутылкой из-под ликёра»,

— заявила Бредехофт, а Депп лишь качал головой, передаёт LBC.

Адвокаты Джонни Деппа с версией Хёрд и её юристов категорически не согласны. Они утверждают, что к суду актриса подготовилась, чтобы тяжба стала лучшим в её жизни представлением. «Она живёт и дышит этой ложью уже много лет. Она готовится дать спектакль всей жизни в этом судебном процессе», — отметила представляющая интересы актёра Камилла Васкес.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд, коллаж. Фото: Brendan Smialowski

Как ожидается, суд продлится около шести недель. Против Хёрд будут свидетельствовать другие её бывшие — предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и актёр Джеймс Франко.