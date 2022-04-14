Состояние Александра Васильева резко ухудшилось: у историка моды стало плохо с сердцем

Сегодня в СМИ попали новости о проблемах Александра Васильева со здоровьем. Как выяснилось, еще в начале апреля ведущий шоу «Модный приговор» обратился за экстренной медицинской помощью. Источник утверждает, что Васильев жаловался на боли в груди, аритмию, головную боль и головокружение.

Врачи «скорой» поставили телезвезде диагноз «гипертонический криз» и настояли на дополнительном обследовании, но он от госпитализации отказался.

Высказываются предположения, что историку стало плохо на фоне стресса и переживаний.

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий. Сейчас Александру гораздо лучше»,

— цитирует собеседника МК.