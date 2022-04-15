«Жанна оставила Платону 200 тысяч евро, а на счете всего 6»: отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

На днях в семье Фриске случилось радостное событие: сестра покойной певицы Наталья родила дочку. Малышка доставляет много радости бабушке и дедушке – Ольге и Владимиру Фриске, которые уже семь лет разлучены со старшим внуком Платоном. Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После ее смерти у родителей артистки возник затянувшийся конфликт с отцом Платона Дмитрием Шепелевым. Телеведущий не разрешает родителям Жанны видеться с мальчиком. Тем не менее Владимир Фриске верит, что рано или поздно встретится с внуком.

Родители Жанны сохранили для Платона квартиру матери. Владимир Борисович уверен, что эта недвижимость станет единственным наследством внука, ведь купленный певицей дом в Подмосковье Шепелев продал в 2020 году. Более того, Владимир Фриске сообщил, что Дмитрий растратил наследство Платона. На счету Жанны лежали 200 тысяч евро, которых теперь просто нет.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Дмитрий Шепелев) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», – рассказал Владимир Фриске.

Отец певицы говорит, что не оставит исчезновение денег без внимания, и обязательно выяснит, как Шепелев потратил деньги покойной гражданской жены.

«Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставил ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет», – посетовал отец артистки.

Ольга и Владимир Фриске по-прежнему рассчитывают, что суд поможет им увидеть внука. Родители Жанны планируют подать иск, чтобы установить время общения с мальчиком.

«Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном», – рассказал отец Жанны Фриске.

Долгое время родители певицы судились с Шепелевым из-за квартиры покойной звезды. Это апартаменты Жанны в Шмитовском проезде на Красной Пресне площадью 90 квадратных метров. Кадастровая стоимость квартиры составляет 24 миллиона рублей. После смерти певицы две трети недвижимости унаследовали ее родители, одну треть – сын Платон. Шепелев, как официальный опекун мальчика, собирался продать свою долю, но родители Жанны воспротивились. Они хотели, чтобы Платону досталась квартира его мамы. Недавно Владимир Борисович сообщил новость: он выкупил у бывшего зятя спорную долю. Теперь семья Фриске целиком владеет апартаментами, которые они потом собираются передать Платону.