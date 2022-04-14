«Отвратительное видео и несчастная Чулпан»: Собчак раскритиковала интервью на латвийском телевидении

Ксения Собчак опубликовала фрагмент разговора Чулпан и Верхоустинской, а после написала: «Что. Это. За. Х**ня. Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет в своем Instagram о преступлениях режима и не становится агитатором. А объясните свою русскость? А что вы сделали для идеи? А вы достаточно раскаялись? А докажите, что не верблюд! Отвратительное свойство есть у людей – откусывать руку по локоть, когда им протягивают мизинец. Тебе мало просто признать что-то, тебе надо стать рабом правды, ее служителем, искупить предыдущие годы молчания Правильным поведением. Вот только даже если помощница интеллигентнейшей Чулпан начнет каждый день выдавать сводки с полей в инсте, им все равно будет мало. Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слезы, слишком тихо слышен плач».