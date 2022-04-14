Вот так повеселился! Известный спортсмен прогулял в таллиннском ночном клубе баснословную сумму

Ночной клуб Hollywood расположен в самом сердце Таллинна в историческом здании вместе с кинотеатром Sõprus. Данное увеселительное заведение открыто для праздника уже 27 лет подряд.

Перед сегодняшней вечеринкой Jägermeister Save The Night мы пообщались с директором клуба Hollywood Рауно Отсепом и узнали много нового о ночной жизни столицы. Вот пять самых интересных фактов.

Возможно только в Эстонии? Известный спортсмен прогулял очень много денег за одну ночь

Примерно два года назад один именитый спортсмен из соседнего государства решил достойно завершить свою спортивную карьеру именно в Таллинне, в ночном клубе Hollywood. Счет за вечер составил порядка 6000 евро. Неужели он и его компания пили только шампанское Dom Pérignon и заедали его черной икрой? Об этом история умалчивает, но мы точно знаем, что это самый большой счет для одного человека за 27 лет работы клуба.

Эстонцы слишком много пьют в ночном клубе?

Как ни странно, жители Эстонии на вечеринках пьют не слишком много алкоголя. Среднестатистический эстонец выпивает в ночном клубе всего лишь два коктейля. Но при этом за одну ночь алкоголя в ночном клубе становится на 100-120 литров меньше, именно столько наши люди выпивают за одну вечеринку. Есть также те, кто предпочитает вести трезвый образ жизни и пьют во время вечеринки воду, кофе или энергетик.

Самый популярный напиток в эстонских клубах…

Несмотря на то, что некоторые гости увеселительного заведения пьют воду, в клубе Hollywood есть более популярные напитки. Здешней публике больше всего нравятся пиво и водка. Эти же самые напитки популярны и во всем мире. Но мы рекомендуем данные напитки не смешивать между собой, если не хотите только утром мучиться с похмелья.

Сколько часов эстонцы могут плясать без остановки?

В ночной клуб Hollywood вмещается до 1200 человек, но за ночь в клубе бывает около 1500 посетителей. Но все они приходят и уходят. Обычно никто не бывает на вечеринке дольше, чем 3-4 часа, потому что народ устает от безудержного веселья. В среднем посетители проводят на вечеринке три часа. Если приходят к полуночи, то к трем часам ночи уже сматывают удочки.

Свадьба где? Конечно, в Hollywood

Этот легендарный клуб работает уже 27 лет подряд. И там проходила даже свадьба! Одна пара здесь познакомилась, и молодожены решили, что жениться тоже хотят в этом историческом и легендарном месте. Так что, «Горько!» молодым…

В сентябре уже такого далекого 1995 года в ночном клубе Hollywood состоялась первая вечеринка в Таллинне. «За это время здесь изменилось всё и в то же время не изменилось ничего. Меняется мода – меняется ночной клуб. Цвет стен сейчас, конечно, не такой, как был 27 лет назад, – вспоминает Рауно Отсеп. – Несмотря на то, что в стране никогда не было так называемой культуры ночных клубов, золотые годы вечеринок были с 1995 по 2010. Но всё еще впереди».

Перед посещением ночного клуба помни: не злоупотребляй алкоголем, следи за своими вещами и напитками, не теряй номерок от гардероба, поглядывай за своими друзьями.