Потерял все волосы? Больной Юдашкин вышел в свет и поразил своим видом

Валентин Юдашкин в последнее время является редким гостем светских мероприятий. Почти всё время тяжело болеющий модельер проводит дома. Но накануне его супруга Марина настояла на семейном походе в театр. Звездная пара посетила спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера в Театр Олега Табакова.

Жена Юдашкина показала в Сети фото, сделанное во время их совместного выхода в свет.

«В этом замечательном спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и предсказуемая комедия о двух женщинах, проживающих в одном доме для пожилых людей, в которой нет глупости и заигрывания с публикой! Нам очень понравился спектакль!»

— сказала Марина после представления.

Публика обратила внимание на то, что Валентин уже некоторое время не показывается на людях без головного убора. Вот и в этот раз модельер пришел в театр в шапке, которую не снял ни до, ни во время спектакля. Не исключено, что Юдашкин прячет последствия облысения, связанного с лечением от онкологии.