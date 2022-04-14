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Потерял все волосы? Больной Юдашкин вышел в свет и поразил своим видом

Limon.ee
Потерял все волосы? Больной Юдашкин вышел в свет и поразил своим видом
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Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин Фото: Vyacheslav Prokofyev

Модельер впервые за долгое время появился на публике, пишет 7 дней.

Валентин Юдашкин в последнее время является редким гостем светских мероприятий. Почти всё время тяжело болеющий модельер проводит дома. Но накануне его супруга Марина настояла на семейном походе в театр. Звездная пара посетила спектакль «Схватка» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера в Театр Олега Табакова.

Жена Юдашкина показала в Сети фото, сделанное во время их совместного выхода в свет.

«В этом замечательном спектакле найден баланс между юмором и печалью. Это простая и предсказуемая комедия о двух женщинах, проживающих в одном доме для пожилых людей, в которой нет глупости и заигрывания с публикой! Нам очень понравился спектакль!»

— сказала Марина после представления.

Публика обратила внимание на то, что Валентин уже некоторое время не показывается на людях без головного убора. Вот и в этот раз модельер пришел в театр в шапке, которую не снял ни до, ни во время спектакля. Не исключено, что Юдашкин прячет последствия облысения, связанного с лечением от онкологии.

О своей болезни модельер честно рассказал год назад. Тогда он в подробностях описал, через что ему пришлось пройти при лечении рака пищевода и метастазах по всему организму. Врачи чудом спасли Юдашкина, однако, похоже, ремиссия продлилась недолго. Вот уже несколько месяцев в СМИ обсуждаются слухи об ухудшении состояния модельера.

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