«Как будто юбки нет!»: 53-летняя певица Валерия в тунике и кедах показала стройные ножки

Валерия является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов, включая «Часики». Артистка обладает множеством наград и продолжает работать, записывая дуэты с популярными исполнителями.

В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Жена Иосифа Пригожина не перестает экспериментировать с образами, облачаясь в короткие платья и ботфорты.