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«Как будто юбки нет!»: 53-летняя певица Валерия в тунике и кедах показала стройные ножки

Limon.ee
«Как будто юбки нет!»: 53-летняя певица Валерия в тунике и кедах показала стройные ножки
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Певица Валерия
Певица Валерия Фото: Peter Kovalev

Жена Иосифа Пригожина восхитила своей красотой поклонников, пишет teleprogramma.pro

Валерия является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов, включая «Часики». Артистка обладает множеством наград и продолжает работать, записывая дуэты с популярными исполнителями.

В свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Жена Иосифа Пригожина не перестает экспериментировать с образами, облачаясь в короткие платья и ботфорты.

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