«Настя меня спасала»: Киркоров впервые раскрыл подробности романа со Стоцкой

В преддверии своего 55-летия Филипп Киркоров несколько «затаился». Больше месяца он появлялся только в шоу «Маска» и не общался с поклонниками в социальных сетях. Но в первом после затянувшегося молчания интервью артист вдруг принялся раскрывать личные тайны.

Экс-супруг Аллы Пугачевой признал, что крутил бурный роман с Анастасией Стоцкой, будучи при этом еще женатым человеком. По словам Киркорова, с рыжеволосой красавицей они были «связаны кармически». Даже теперь Филипп Бедросович уверен, что при иных обстоятельствах эти отношения могли бы принести ему семейное счастье на долгие годы.

Настя - это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. <...> Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году,

- заявил он.

Но жениться Киркоров, по его словам, не мог. Певец понимал, что отношения с Примадонной давно разрушены, однако развод еще не был официально оформлен. «Настя - это все равно было бегство...», - с грустью говорит звезда. В тот период жизни артист, по его словам, находился не в лучшем психологическом состоянии.

Настя меня спасала в тот период от крайней черты,

- признался Филипп.

Поклонники давно отмечают, что дети Стоцкой, которых она родила в браке с другим мужчиной, удивительно похожи на Киркорова. Певец уверен, что в этом совпадении есть нечто мистическое - большая любовь и кармическое единение не могли пройти бесследно.