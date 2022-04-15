Певица Анастасия Стоцкая когда-то стала известной именно благодаря покровительству Филиппа Киркорова. Поклонники были уверены, что артистов связывают не только дружеские чувства. Спустя много лет исполнитель хита «Зайка моя» решил сделать откровенное признание, пишет Экспресс газета.
«Настя меня спасала»: Киркоров впервые раскрыл подробности романа со Стоцкой
В преддверии своего 55-летия Филипп Киркоров несколько «затаился». Больше месяца он появлялся только в шоу «Маска» и не общался с поклонниками в социальных сетях. Но в первом после затянувшегося молчания интервью артист вдруг принялся раскрывать личные тайны.
Экс-супруг Аллы Пугачевой признал, что крутил бурный роман с Анастасией Стоцкой, будучи при этом еще женатым человеком. По словам Киркорова, с рыжеволосой красавицей они были «связаны кармически». Даже теперь Филипп Бедросович уверен, что при иных обстоятельствах эти отношения могли бы принести ему семейное счастье на долгие годы.
Настя - это, пожалуй, моя самая большая любовь в жизни. <...> Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения Филиппа Киркорова и еще кого-то. Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году,
- заявил он.
Но жениться Киркоров, по его словам, не мог. Певец понимал, что отношения с Примадонной давно разрушены, однако развод еще не был официально оформлен. «Настя - это все равно было бегство...», - с грустью говорит звезда. В тот период жизни артист, по его словам, находился не в лучшем психологическом состоянии.
Настя меня спасала в тот период от крайней черты,
- признался Филипп.
Поклонники давно отмечают, что дети Стоцкой, которых она родила в браке с другим мужчиной, удивительно похожи на Киркорова. Певец уверен, что в этом совпадении есть нечто мистическое - большая любовь и кармическое единение не могли пройти бесследно.
Артист сообщил, что теперь он «один как сыч», чем, в общем-то, доволен. Знаменитость воспитывает двоих детей - сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Однако Киркоров не отрицает, что когда-нибудь снова решится повести красивую женщину под венец.