Чт, 14.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Из больницы на модный подиум: Рената Литвинова шокировала подписчиков своим образом

Limon.ee
Из больницы на модный подиум: Рената Литвинова шокировала подписчиков своим образом
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Рената Литвинова
Рената Литвинова Фото: Sergei Karpukhin

Около месяца назад Рената Литвинова покинула Россию. Улетела актриса во Францию. В МХТ, где она служит, отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием. 

По слухам, Литвинова уехала в Париж к своему любовнику-миллиардеру, однако, этот факт она никак не комментирует. Зато, в своем Telegram-канале она рассказала, что во Франции поправляет здоровье в клиниках, встречается с друзьями и не забывает о творческой деятельности.

На днях Рената Литвинова поделилась fashion-фотографией. Оказалочь, что актриса снимается в фильме в костюмах дизайнера Дэмны Гвасалия, креативного директора французского модного дома Balenciaga.

Ключевые слова
Наверх