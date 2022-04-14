Из больницы на модный подиум: Рената Литвинова шокировала подписчиков своим образом

По слухам, Литвинова уехала в Париж к своему любовнику-миллиардеру, однако, этот факт она никак не комментирует. Зато, в своем Telegram-канале она рассказала, что во Франции поправляет здоровье в клиниках, встречается с друзьями и не забывает о творческой деятельности.