Около месяца назад Рената Литвинова покинула Россию. Улетела актриса во Францию. В МХТ, где она служит, отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием.
Из больницы на модный подиум: Рената Литвинова шокировала подписчиков своим образом
Из больницы на модный подиум: Рената Литвинова шокировала подписчиков своим образом
По слухам, Литвинова уехала в Париж к своему любовнику-миллиардеру, однако, этот факт она никак не комментирует. Зато, в своем Telegram-канале она рассказала, что во Франции поправляет здоровье в клиниках, встречается с друзьями и не забывает о творческой деятельности.
На днях Рената Литвинова поделилась fashion-фотографией. Оказалочь, что актриса снимается в фильме в костюмах дизайнера Дэмны Гвасалия, креативного директора французского модного дома Balenciaga.
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