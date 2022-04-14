Певец Филипп Киркоров заявил, что уже давно не поддерживает отношений с Примадонной российской эстрады певицей Аллой Пугачевой, пишет Телепрограмма.
«Пути давно разошлись»: Филипп Киркоров признался, сколько лет не видел Аллу Пугачеву
«Пути давно разошлись»: Филипп Киркоров признался, сколько лет не видел Аллу Пугачеву
Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было,
- сказал Филипп Киркоров.
По словам Киркорова, он всегда будет говорить «спасибо» судьбе за то, что подарила ему десять лет вместе с уникальной женщиной. Рядом с Пугачевой Киркоров получил колоссальный профессиональный опыт. Он был ей любим. Как заметил поп-король, он хотел бы возненавидеть Пугачеву, но не смог даже разлюбить, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке с 1994 по 2005 год. После развода они поддерживали добрые отношения. Правда, в последнее время не общались.
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