Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что уважение к женщинам, независимо от их национальности, должно быть само собой разумеющимся для каждого мужчины. «Выступление Марта Хельме в Рийгикогу сегодня (в среду - ред.) является полной противоположностью этим ценностям!» - добавил Ратас.
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Юри Ратас ответил на заявление Марта Хельме об украинских беженках: это ужасно и отвратительно
Юри Ратас ответил на заявление Марта Хельме об украинских беженках: это ужасно и отвратительно
Многих вывела из себя неуместная речь Марта Хельме об украинских военных беженцах. Негодование в соцсетях высказал и спикер Рийгикогу Юри Ратас, пишет Elu24.
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