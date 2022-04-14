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Юри Ратас ответил на заявление Марта Хельме об украинских беженках: это ужасно и отвратительно

Хейди Рууль Limon.ee
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Юри Ратас ответил на заявление Марта Хельме об украинских беженках: это ужасно и отвратительно
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Remo Tõnismäe

Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) заявил, что уважение к женщинам, независимо от их национальности, должно быть само собой разумеющимся для каждого мужчины. «Выступление Марта Хельме в Рийгикогу сегодня (в среду - ред.) является полной противоположностью этим ценностям!» - добавил Ратас.

Многих вывела из себя неуместная речь Марта Хельме об украинских военных беженцах. Негодование в соцсетях высказал и спикер Рийгикогу Юри Ратас, пишет Elu24.

«Почтение и уважение к женщинам, независимо от их национальности, должно быть само собой разумеющимся для каждого мужчины. Сегодняшнее выступление Марта Хельме в Рийгикогу является полной противоположностью этим ценностям. Меня поражает, как в ситуации, когда мы ежедневно читаем новости о насилии и жестоких изнасилованиях в Украине, он обвиняет женщин-беженцев в том, что они привозят в Эстонию инфекционные заболевания, и подозревает их в занятии проституцией», — заявил Ратас в среду вечером.

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