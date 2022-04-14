Юри Ратас ответил на заявление Марта Хельме об украинских беженках: это ужасно и отвратительно

«Почтение и уважение к женщинам, независимо от их национальности, должно быть само собой разумеющимся для каждого мужчины. Сегодняшнее выступление Марта Хельме в Рийгикогу является полной противоположностью этим ценностям. Меня поражает, как в ситуации, когда мы ежедневно читаем новости о насилии и жестоких изнасилованиях в Украине, он обвиняет женщин-беженцев в том, что они привозят в Эстонию инфекционные заболевания, и подозревает их в занятии проституцией», — заявил Ратас в среду вечером.