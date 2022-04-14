Месяц назад открытие Lidl в Эстонии вызвало ажиотаж. Команда Limon.ee отправилась в один из магазинов, чтобы выяснить, какие продукты являются самыми популярными. Также мы спросили, какие торговые сети предпочитают таллиннцы.
ВИДЕО ⟩ Все пути ведут в Lidl? Покупатели рассказали о своей любимой продукции
Игорь неприхотлив в своем выборе: «Которые подешевле, те и любимые», - улыбаясь, говорит мужчина. Он купил много растительного масла и булочки.
Фаворитом почти у всех стала молочная продукция и хлебобулочные изделия. Некоторые покупатели отметили хозяйственные товары, а также строительные. Оказывается, такие в Lidl тоже есть.
«Здесь очень вкусная замороженная пицца»,
- считает Мамука.
«Мы едем за город, поэтому мы купили постельное белье, которое нам понадобится на даче летом», - рассказала Мария.
Люди отметили, что их радуют цены, а по качеству товары не хуже. Оказалось, что в Lidl алкоголь дешевле, чем в других магазинах. «Здесь этот товар был дешевле, чем обычно. Сейчас он продается по скидке», - добавила Мария.
«В целом, здесь такие же цены на многое, как и в других магазинах» - говорит Ольга.
Похвалив качество продовольственных товаров, большинство людей всё-таки отметили, что предпочитают отовариваться в ближайших к дому магазинах, и что покупательская корзина Lidl мало чем отличается по цене от такой же в других сетях. «Ну, мы, наверное, чаще всего ходим в Prisma и Grossi. Вокруг нашего дома есть какие угодно магазины. Мы живем недалеко отсюда. Сегодня мы пришли сюда просто из интереса», - рассказала Мария.
Однако стоит поблагодарить Lidl, ведь он создал здоровую конкуренцию, что только на пользу рядовому потребителю!
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