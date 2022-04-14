89-летний отец Филиппа Киркорова рассказал, из-за чего на самом деле попал в больницу

В интернете многие считали, что Бедрос Киркоров был госпитализирован именно из-за осложнений от коронавируса, что бывает довольно часто. Но музыкант рассказ о другом:

«Далеко от меня коронавирус ушел. Никаких последствий нет. Есть совсем другая причина тому, что я в больнице – кашель, давление», – рассказал Киркоров-старший журналистам.

Филипп Киркоров также прокомментировал СМИ случившееся с отцом: «Сейчас моя главная забота – здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет главное место на праздновании моего юбилея. А папа молодец, держится. Господи, мне бы дожить до этих 90 лет!».

В последнее время отца Филиппа Киркорова часто беспокоят проблемы со здоровьем. Ранее он находился в санатории. Там ему помогли подлечить сердце. Вскоре мужчина даже отправился на гастроли.