В пятницу, 8 апреля, отца российского певца Филиппа Киркорова – Бедроса – госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Журналисты сообщали, что у музыканта диагностирована сердечная недостаточность, на что негативно повлиял перенесенный коронавирус. Наконец 89-летний артист смог выйти на связь и сообщить, что на самом деле с ним произошло, пишет RUS TVNET.
89-летний отец Филиппа Киркорова рассказал, из-за чего на самом деле попал в больницу
В интернете многие считали, что Бедрос Киркоров был госпитализирован именно из-за осложнений от коронавируса, что бывает довольно часто. Но музыкант рассказ о другом:
«Далеко от меня коронавирус ушел. Никаких последствий нет. Есть совсем другая причина тому, что я в больнице – кашель, давление», – рассказал Киркоров-старший журналистам.
Филипп Киркоров также прокомментировал СМИ случившееся с отцом: «Сейчас моя главная забота – здоровье и жизнь папы. Верю, что выздоровеет и займет главное место на праздновании моего юбилея. А папа молодец, держится. Господи, мне бы дожить до этих 90 лет!».
В последнее время отца Филиппа Киркорова часто беспокоят проблемы со здоровьем. Ранее он находился в санатории. Там ему помогли подлечить сердце. Вскоре мужчина даже отправился на гастроли.
Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист РФ. Записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи «Мелодия» выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок. Первой подготовленной Киркоровым партией была ария Альфреда в опере Дж. Верди «Травиата». Бедрос Киркоров выступал вместе с сыном Филиппом, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими.