"Зигую" или "танцую"? Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину – ее песня признана плагиатом

Также певица должна будет оплатить судебные расходы истца.

Что случилось?

Бывший вокалист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин направил иск о нарушении авторских прав летом 2021 года. Музыкант требовал взыскать с Монеточки почти в два раза больше – 900 тысяч рублей (около 10 200 евро). Поводом для иска стали стилистика и ритм песни Монеточки «Мама, я не зигую», которые совпадают с треком Костюшкина «Женщина, я не танцую».

Судебно-музыковедческая экспертиза подтвердила плагиат. Как рассказал адвокат экс-солиста «Чай вдвоем», проверка выявила повтор «25 процентов интонационного материала и 32,99 процента от общего произведения».

Сторона Монеточки утверждала, что «Мама, я не зигую» – пародия, а не копия песни Костюшкина.

А как думаете вы? Сравните сами:

Видео: Стас Костюшкин – «Женщина, я не танцую»

Видео: Монеточка – «Мама, я не зигую»

Между прочим

В четверг, 7 апреля, в рижском клубе First Mir прошел благотворительный концерт Монеточки и Noize MC «Голоса мира». Билеты на концерт были раскуплены буквально сразу после его анонса.