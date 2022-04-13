Басманный суд в Москве признал певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) виновной в плагиате песни певца Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Теперь Гырдымова обязана выплатить 500 тысяч рублей (примерно 5 700 евро), также ее обязали больше не исполнять свою композицию «Мама, я не зигую», передает RUS TVNET со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу суда.
"Зигую" или "танцую"? Монеточка проиграла суд Стасу Костюшкину – ее песня признана плагиатом
Также певица должна будет оплатить судебные расходы истца.
Что случилось?
Бывший вокалист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин направил иск о нарушении авторских прав летом 2021 года. Музыкант требовал взыскать с Монеточки почти в два раза больше – 900 тысяч рублей (около 10 200 евро). Поводом для иска стали стилистика и ритм песни Монеточки «Мама, я не зигую», которые совпадают с треком Костюшкина «Женщина, я не танцую».
Судебно-музыковедческая экспертиза подтвердила плагиат. Как рассказал адвокат экс-солиста «Чай вдвоем», проверка выявила повтор «25 процентов интонационного материала и 32,99 процента от общего произведения».
Сторона Монеточки утверждала, что «Мама, я не зигую» – пародия, а не копия песни Костюшкина.
А как думаете вы? Сравните сами:
Видео: Стас Костюшкин – «Женщина, я не танцую»
Видео: Монеточка – «Мама, я не зигую»
Между прочим
В четверг, 7 апреля, в рижском клубе First Mir прошел благотворительный концерт Монеточки и Noize MC «Голоса мира». Билеты на концерт были раскуплены буквально сразу после его анонса.
По информации организаторов, на благотворительном концерте в Риге всего было собрано 62 030 евро. Все деньги пойдут в фонд Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.