Как защитить себя и близких: мошенники в Эстонии за три месяца выманили у жителей более 1 миллиона евро

"Я с утра пошла в магазин, мне поступает звонок: из телефона мужской голос спрашивает, заказывала ли я такси, я ответила, что нет и он бросает трубку. Я начала расплачиваться в магазине за набранные товары, но оплата не прошла, было написано, что недостаточно средст. Меня это возмутило, ведь я знала, что деньги должны быть на счету, ведь пришла детская дотация. Захожу в Swedbank и обнаруживаю, что на счету нет денег - прошли 3 списания средств компанией Yandex, осталось 8 евро с центами", - рассказывает Людмила.

"Услугами такси я не пользовалась. Зашла в приложение такси и увидела, как кто-то всю ночь и еще утром от моего имени и с моего аккаунта вызывал такси и катался по городу, оставляя внушительные чаевые", - добавила Людмила.