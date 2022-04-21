В последнее время в Эстонии участились случаи мошенничества. Звонки из псевдо службы безопасности банков, лже-брокеры, фишинговые смс с выигрышами или предложениями о высокооплачиваемой работе, псевдо-следователи с сообщением о том, что у вас или ваших близких неприятности - с этим столкнулся хотя бы раз почти каждый.
Как защитить себя и близких: мошенники в Эстонии за три месяца выманили у жителей более 1 миллиона евро
Своей безграничной фантазией и изобретательностью мошенники не перестают удивлять даже самого подкованного пользователя. На сегодняшний день известны уже сотни всевозможных схем обмана, но аферисты не останавливаются на достигнутом и придумывают все новые и новые уловки и способы для грязного заработка.
Недавно по социальной сети Фейсбук разлетелся пост о мошенниках, которые бесплатно разъезжают на такси за счет ничего не подозревающих пользователей.
Уже несколько человек пожаловались на необоснованные списания денежных средств с личных карт за услуги такси, которыми они не пользовались.
Мы связались с одной из жертв мошеннической схемы, чтобы выяснить обстоятельства дела и попробовать понять, как в дальнейшем не попасть на уловки.
Людмила, 37 лет.
"Я с утра пошла в магазин, мне поступает звонок: из телефона мужской голос спрашивает, заказывала ли я такси, я ответила, что нет и он бросает трубку. Я начала расплачиваться в магазине за набранные товары, но оплата не прошла, было написано, что недостаточно средст. Меня это возмутило, ведь я знала, что деньги должны быть на счету, ведь пришла детская дотация. Захожу в Swedbank и обнаруживаю, что на счету нет денег - прошли 3 списания средств компанией Yandex, осталось 8 евро с центами", - рассказывает Людмила.
"Услугами такси я не пользовалась. Зашла в приложение такси и увидела, как кто-то всю ночь и еще утром от моего имени и с моего аккаунта вызывал такси и катался по городу, оставляя внушительные чаевые", - добавила Людмила.
Как призналась женщина, в общей сложности у неё со счета списали 76 евро, а в приложении Yandex GO кто-то накатал на все 114 евро – там всё еще висит долг.
Яндекс поддержка не стала оперативно разбираться с вопросом, присылали лишь стандартные ответы-отбивки. Позднее предложили вернуть только часть с чаевыми.
Людмила сразу обратилась с заявлением в полицию, а также сделала запрос в Swedbank о возврате забронированных средств. Радует, что в течение нескольких дней вопрос женщины решился в положительную для нее сторону - делопроизводство было заведено, а банк оперативно вернул денежные средства!
Проведя небольшое расследование в интернете, стало понятно, что подобная практика не нова. Подобными историями в интернете уже делились и ранее, причем, похожие ситуации также были связаны именно с приложением Яндекс Такси. Основной пласт историй приходится на Россию, но после прихода сервиса в Эстонию пострадали и наши жители.
Скорее всего это связано с постоянными атакими на сервера Яндекс. За последнее время было уже несколько крупных сливов, после которых личные данные пользователей попали в сеть.
Можно предположить, что суть мошенничества, возможно, заключается в следующем: взламывают аккаунт Яндекса, привязывают свой номер телефона к Яндекс.Такси и катаются столько, сколько позволит лимит на банковской карте, либо просто крадут данные карты и выводят деньги серыми способами.
Антон Кекс, IT предприниматель, поделился своими мыслями о кейсе Людмилы:
"Странный кейс, но скорее-всего кто-то просто смог зайти в аккаунт женщины на YandexTaxi. Аккаунты с паролями и т.д. активно продают на черном рынке. Это особенно большая угроза, если вы используете один и тот же пароль на разных сервисах - тогда при взломе какого-то сервиса, например, интернет-магазина, оттуда утекают учётные записи, которые потом злоумышленники пытаются использовать и на других сервисах. А странный кейс, потому, что кто-то просто понаездил на чужой счет, вместо того, чтобы, например, просто украсть какие-то данные и далее переиспользовать их в сети. Так просто поездить достаточно рискованно, на мой взгляд, а выигрыш небольшой".
Мы также обратились за комментарием в Департамент полиции и погранохраны.
«В этом году случаи мошенничества, которые были бы связаны с фишингом, подозрительными ссылками или смс, в которых был нанесен материальный ущерб, начали появляться в марте. В марте таких случаев, по предварительным данным, было 24 и общий ущерб составил более 20 000 евро. Большая часть этих случаев – фишинг под предлогом получения посылки.
Для сравнения, общий ущерб от мошенничества под предлогом инвестиций в этом году за три месяца составил почти миллион евро.
Компьютерные мошенничества – это часть международной преступности, поэтому найти и привлечь к ответственности находящихся, как правило, за границей, преступников сложно, поэтому очень важно сделать все от себя зависящее, чтобы не стать жертвой мошенничества, не нажимать на незнакомые ссылки, не вводить данные свой кредитной карты на сайтах, в аутентичности которых вы уверены, не выдавать или вводить ПИН-коды по просьбе неизвестных, не устанавливать под предлогом дополнительной защиты или обучения инвестициям на свой компьютер или телефон программы дистанционного доступа AnyDesk или TeamViewer.
Зачастую люди удаляют с телефона разные приложения, но забывают удалить из самого приложения данные, которые были введены при регистрации, в том числе данные кредитной карты. Поэтому если вы решили перестать пользоваться какой-то услугой, обязательно убедитесь, что все ваши данные удалены», - написала веб-координатор Департамента полиции и погранохраны Яна Фролова-Алферьев.
Будьте внимательны, берегите свои персональные данные и не доверяйте их хранение непроверенным сервисам.
Для покупок в сети заведите себе дополнительную карту, на которую по мере необходимости добавляйте средства, а зарплатную карту старайтесь в интернете не использовать.