Представитель музыкального продюсера Константина Меладзе опроверг слухи о прекращении деятельности группы «ВИА Гра», сообщает Super.ru.
«ВИА Гру» пока рано хоронить?
«ВИА Гру» пока рано хоронить?
Ряд СМИ ранее заявили о ликвидации группы, сославшись на закрытие одноименной организации в реестре юрлиц. Однако в разговоре с Super концертный директор коллектива отметил, что это просто процесс реорганизации юридического лица.
«Не путайте юридическое лицо и бренд. У нас уже как год идет реорганизация всех юридических лиц. Сама группа не закрывается»,
- прокомментировал концертный директор.
Группа «ВИА Гра» была создана в 2000 году в Киеве и считается одним из самых успешных русскоязычных проектов двухтысячных годов. Коллектив группы постоянно обновлялся: в новый состав вошли певицы Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова.
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