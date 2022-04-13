6 апреля после двухмесячной борьбы с ковидом из жизни ушел Владимир Вольфович. После себя лидер ЛДПР оставил многомиллионное наследство, которое, по утверждению источника, достанется его близким, пишет Стархит.
Стало известно, кто будет бороться за наследство Владимира Жириновского
Владимиру Жириновскому принадлежали три дома в Подмосковье, столько же квартир, восемь дач и 10 земельных участков. Основную часть имущества политик оформил на бывшую супругу Галину Лебедеву. Получается, что остальное наследство будет поделено между детьми лидера ЛДПР, которых у него, согласно официальным данным, трое — сын Игорь Лебедев, внебрачный сын Олег Эйдельштейн и внебрачная дочь Анастасия Петрова.
К слову, о любвеобильности Владимира Вольфовича ходило много слухов. Как-то о политике рассказывала его бывшая супруга Галина Александровна, отмечая, что была покорена его обаянием.
Он резко отличался от окружающих. Покорил меня умом и обходительностью. Он подъезжал к моему дому, и моя мама из окна наблюдала, как он сажал меня в машину, как он открывал дверцу. Когда делал мне предложение, он совершенно серьезно, не так, как вы его сейчас представляете, сказал: «Ты будешь самой счастливой женщиной, и я знаю, что для этого нужно сделать». Утром после первой брачной ночи Владимир Вольфович мне говорит: «Ты будешь женой министра». Лишь со временем я поняла смысл этой фразы. Он не сказал мне: «Я буду министром, а ты у моих ног». Он сказал: «Ты будешь женой министра»,
— вспоминала она в одном из телеинтервью.
На днях Владимира Вольфовича проводили в последний путь. Поговаривают, что Галина Лебедева с Игорем не присутствовали на похоронах по неизвестным причинам. Ясно лишь одно — в последние годы Лебедев находился в сложных отношениях с отцом и, похоже, не успел поговорить с ним об обидах. «Давай помиримся», — с такой надписью Игорь оставил венок на могиле папы.
Напомним, около двух месяцев 75-летний лидер ЛДПР боролся с ковидом. С каждым днем состояние Владимира Вольфовича ухудшалось, а вместе с тем в Сети появлялись противоречивые данные о здоровье политика. 6 апреля днем коллеги Жириновского поделились трагической новостью о его кончине.