Стало известно, кто будет бороться за наследство Владимира Жириновского

Он резко отличался от окружающих. Покорил меня умом и обходительностью. Он подъезжал к моему дому, и моя мама из окна наблюдала, как он сажал меня в машину, как он открывал дверцу. Когда делал мне предложение, он совершенно серьезно, не так, как вы его сейчас представляете, сказал: «Ты будешь самой счастливой женщиной, и я знаю, что для этого нужно сделать». Утром после первой брачной ночи Владимир Вольфович мне говорит: «Ты будешь женой министра». Лишь со временем я поняла смысл этой фразы. Он не сказал мне: «Я буду министром, а ты у моих ног». Он сказал: «Ты будешь женой министра»,