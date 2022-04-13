Об этой слепой женщине из Болгарии слышал почти каждый. Тысячи людей приезжали к бабе Ванге, чтобы получить от нее совет. Некоторым ясновидящая рассказывала, что надо сделать, чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, пишет Cosmopolitan.
Как привлечь в дом благополучие: советы предсказательницы Ванги
Ешь из красивой посуды
Ванга говорила, что нельзя хранить лучшие тарелки и чашки для гостей — ими надо обязательно пользоваться каждый день. А любую испорченную посуду — с трещинами или сколами — следует сразу выбрасывать, иначе ты оттолкнешь от себя достаток.
Повесь у двери подкову
«Тогда удача прискачет, словно на коне», — любила повторять ясновидящая. По ее словам, подкова не только способствует успеху, но и оберегает от зла, болезней и неприятностей.
Не рассказывай о своих планах окружающим
По мнению Ванги, удача боится чужой зависти и может ускользнуть от человека, который всем рассказывает, что собирается делать. Скрывай свои планы, пока не осуществишь их.
Тщательно следи за зеркалами
От битых надо избавляться сразу. А вот большие круглые являются настоящим магнитом для процветания, но только при одном условии — на них не должно быть ни пыли, ни грязи. Обязательно контролируй чистоту зеркал, ведь это привлечет в твою жизнь везение.
Заведи дома финиковую пальму
Она работает гораздо лучше, чем пресловутое «денежное дерево» — суккулент толстянка. Пальму бабушка Вангелия называла священным растением, которое отпугивает бесов, избавляет дом от негативной энергии и притягивает добро.
Держи в квартире веточку вербы
Верба — еще одно растение, которое привлекает удачу и прибыль. Чем свежее побег, тем лучше, но подойдет любой — и с пушистыми кисточками, и с листьями.
Перед сном смотри на свечу
Не надо медитировать на огонь часами: достаточно буквально минуты. Глядя на свечу, подумай о завтрашнем дне, о своих планах и о том, что нужно, чтобы всё прошло успешно. Самой большой силой обладают восковые свечи: такие придется поискать, но это того стоит!
В новый кошелек клади на три дня золото
Или любое другое дорогое ювелирное украшение. Долго драгоценность носить в портмоне не надо: трех дней хватит, чтобы превратить аксессуар в талисман, притягивающий деньги.