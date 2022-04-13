Как привлечь в дом благополучие: советы предсказательницы Ванги

Ешь из красивой посуды

Ванга говорила, что нельзя хранить лучшие тарелки и чашки для гостей — ими надо обязательно пользоваться каждый день. А любую испорченную посуду — с трещинами или сколами — следует сразу выбрасывать, иначе ты оттолкнешь от себя достаток.

Повесь у двери подкову

«Тогда удача прискачет, словно на коне», — любила повторять ясновидящая. По ее словам, подкова не только способствует успеху, но и оберегает от зла, болезней и неприятностей.

Не рассказывай о своих планах окружающим

По мнению Ванги, удача боится чужой зависти и может ускользнуть от человека, который всем рассказывает, что собирается делать. Скрывай свои планы, пока не осуществишь их.

Тщательно следи за зеркалами

От битых надо избавляться сразу. А вот большие круглые являются настоящим магнитом для процветания, но только при одном условии — на них не должно быть ни пыли, ни грязи. Обязательно контролируй чистоту зеркал, ведь это привлечет в твою жизнь везение.

Заведи дома финиковую пальму

Она работает гораздо лучше, чем пресловутое «денежное дерево» — суккулент толстянка. Пальму бабушка Вангелия называла священным растением, которое отпугивает бесов, избавляет дом от негативной энергии и притягивает добро.

Держи в квартире веточку вербы

Верба — еще одно растение, которое привлекает удачу и прибыль. Чем свежее побег, тем лучше, но подойдет любой — и с пушистыми кисточками, и с листьями.

Перед сном смотри на свечу

Не надо медитировать на огонь часами: достаточно буквально минуты. Глядя на свечу, подумай о завтрашнем дне, о своих планах и о том, что нужно, чтобы всё прошло успешно. Самой большой силой обладают восковые свечи: такие придется поискать, но это того стоит!

В новый кошелек клади на три дня золото