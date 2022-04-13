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Раздраженный житель города: перед Тартуской ратушей развеваются семь украинских флагов, а эстонских – только два

Сколько флагов стоит поднимать для поддержки?
Анналийза Кёсс Limon.ee
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Раздраженный житель города: перед Тартуской ратушей развеваются семь украинских флагов, а эстонских – только два
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Украинский флаг. Фото иллюстративное.
Украинский флаг. Фото иллюстративное. Фото: Wikimedia Commons

Несколько дней назад внимательный житель Тарту, пожелавший остаться анонимным, разместил в соцетях публикацию, в которой выразил обеспокоенность тем, что флаг Эстонии затмевают флаги Украины, пишет Elu24.

Пост от жителя Тарту подхватил бывший министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго, представивший мысль автора публикации широкой публике.

«Я увидел пост здесь, на Facebook, с которым полностью согласен. Поделюсь им со своим небольшим дополнением», — пишет он и добавляет фото, на котором перед зданием Тартуской городской управы изображено семь украинских флагов, но только два эстонских.

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