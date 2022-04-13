Виторган и Собчак воссоединились в Израиле

В последнее время ситуация в личной жизни некоторых российских селебрити меняется настолько быстро, что фанаты едва успевают следить за новостями. Так, накануне сообщалось о предстоящем разводе Собчак с Константином Богомоловым, который остался на родине, пока Ксения спешно оформляла израильское гражданство.

А вчера появилась новая, еще более любопытная информация. Так, Максима заметили прогуливающимся по улочкам Тель-Авива. Артист пообедал на веранде одного из заведений и выглядел явно довольным жизнью. И все бы ничего, но ведь именно в Тель-Авив два дня назад улетела Собчак. А месяцем ранее в этот город она вывезла и своего единственного сына Платона, которого родила в браке с Виторганом. Теперь фанаты гадают – неужели блондинка воссоединилась с экс-избранником?