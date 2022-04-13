По всей видимости, у поклонников есть все поводы переживать за моральное состояние Нино Нинидзе. Максим Виторган, с которым артистка состояла в отношениях больше двух лет, присоединился к экс-супруге, Ксении Собчак, пишет eg.ru.
Виторган и Собчак воссоединились в Израиле
В последнее время ситуация в личной жизни некоторых российских селебрити меняется настолько быстро, что фанаты едва успевают следить за новостями. Так, накануне сообщалось о предстоящем разводе Собчак с Константином Богомоловым, который остался на родине, пока Ксения спешно оформляла израильское гражданство.
Тем временем бывший муж журналистки, актер Максим Виторган, упорно хранил молчание, хотя его девушка Нино Нинидзе всячески демонстрировала в своем Инстаграме признаки морального опустошения. Все это навело пользователей Сети на мысли о расставании парочки.
А вчера появилась новая, еще более любопытная информация. Так, Максима заметили прогуливающимся по улочкам Тель-Авива. Артист пообедал на веранде одного из заведений и выглядел явно довольным жизнью. И все бы ничего, но ведь именно в Тель-Авив два дня назад улетела Собчак. А месяцем ранее в этот город она вывезла и своего единственного сына Платона, которого родила в браке с Виторганом. Теперь фанаты гадают – неужели блондинка воссоединилась с экс-избранником?