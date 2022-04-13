7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 60 лет. Певец мог бы и сейчас радоваться за успехи детей и нянчить внуков. Но в его дом в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года ворвались грабители и смертельно ранили исполнителя «Владимирского централа». Мы узнали, как сложились судьбы наследников легенды русского шансона, пишет eg.ru.
Трагедия сына Михаила и Ирины Круг: как живут наследники знаменитого шансонье
В конце 80-х Круг (тогда еще Воробьев) познакомился с девушкой из Белоруссии Светланой - соло-гитаристкой ВИА Института легкой промышленности. Сам будущий король шансона тогда учился в Политехе и работал водителем. Через год после свадьбы у супругов родился сын Дима.
- Лет до четырех жил с мамой в Белоруссии, - рассказывал сын Круга Дмитрий Воробьев в единственном интервью. - А после того как родители официально развелись, отец забрал меня в Тверь. Поскольку отец часто был то на гастролях, то еще где-то, с мамой общался часто. Бабушка Зоя Петровна (мать Круга, умерла в 2018-м. - К. Б.) меня воспитывала. В отце мне не нравилось, что он был слишком взрывной. Не хотел я что-то делать - он сразу ругался и в угол ставил. Хотя отходил быстро. Помню еще, что он все время из поездок привозил мне роботов и конструкторы. Пытался приучить меня к спорту: в футбол играли, в хоккей. Но мне как в детстве это не нравилось, так и сейчас. Отец болел за «Спартак», а я вообще не фанат.
Когда Круг погиб, Диме было 14. Родственники отдали подростка в Суворовское училище. А после сын шансонье поступил в питерский Университет МВД. И уже с дипломом вернулся в родную Тверь. Поселился в том самом доме, где случилась трагедия с отцом. В местной полиции дослужился до майора. Недавно завел новые увлечения - делает из эпоксидной смолы игрушки, а еще засушивает фрукты. Слушает русский рок и обожает читать фантастику. К тому же сотрудник полиции - заядлый кошатник (в отличие от отца-собачника). В семье Дмитрия живет рыжий мяука породы мейн-кун по кличке Леопольд.
Старший сын Круга счастлив в браке с выпускницей Тамбовского технического университета Ольгой Ивановой. В июле пара отметит деревянную свадьбу - пять лет брака. А в июне исполнится два года их дочке. Также супруги воспитывают сына.
- Данюше осенью будет пять, - рассказывает сестра Круга Ольга Медведева, живущая с семьей племянника в соседнем доме на одном участке (когда то артист построил эти особняки для себя и молодой жены Ирины, а второй - для мамы. - К. Б.). - На танцы отдали недавно. Но Дима не любит рассказывать о личном. Он всегда был закрытым, скромным и немногословным. И вместе с тем, он - добрый и отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Это у него в Мишу, который всегда любил всякие шуточки и анекдоты.
Ночные истерики
Закрутив роман с молоденькой официанткой из Челябинска Ириной Глазко, ныне известной как звезда шансона Ирина Круг, Михаил вскоре забрал ее к себе в Тверь и стал отцом для ее пятилетней дочки Марины от первого брака. Девочка относилась к певцу как к родному. Ведь ее биологический отец - наркоман и алкоголик - к общению не стремился.
Благодаря Кругу Марина полюбила петь. Часто выступала на школьных концертах. Но связывать жизнь с шоу-бизнесом отказалась. Выучилась на экономиста, работала в автосалонах. Пару лет назад дочка Ирины Круг вышла замуж за сотрудника полиции Сергея Мокейкина. А в прошлом году родила от него дочь Викторию.
Со сводной сестрой часто общается Александр Круг - младший сын Михаила и Ирины. Папу он не помнит: на момент гибели певца Саше было полтора месяца. Он и сейчас не смирился с потерей.
- У меня случаются нервные срывы и слезы, - признается парень. - Могу лежать ночью, думать об отце - и вдруг начинается тремор. Первый глобальный нервный срыв произошел в 12 лет. Мы с мамой отдыхали в Таиланде, и я наговорил ей всякой ерунды, ревел при этом и причитал: «Где мой папа?» К психологам мы тоже ходили. Я даже ездил в оздоровительный лагерь, и мне после этого становилось легче. У меня не было отцовского плеча. Иногда хочу позвонить ему и сказать: «Привет, пап».
19-летний Александр учится в ГИТИСе на актера. Туда он перевелся из Щукинского училища, где юношу затравили одногруппники, называя блатным. Пока о карьере в кино речи не идет. Круг-младший увлечен музыкой. Выступает на концертах мамы, дуэтом с ней и сольно исполняет песни отца.
Ирина Круг как-то обмолвилась, что платит сыну за один выход на сцену около 20 тыс. руб (222 евро). Сейчас Александр осваивает гитару, пишет стихи. Вот, например его строки: «Квартира. Ночь. Я у окна // Смотрю на то, как влюблена, // В меня, мой вид, в мое искусство // А мне все так же, так же грустно».
Девушки у Саши сейчас нет. "С первой любовью мы расстались после девятого класса, - говорил парень. - Четыре месяца приходил в себя. Но потом поехал в лагерь и встретил там другую девочку, с которой встречался год, а потом … Потом вернулся к первой любви. Но снова не сложилось: ей что-то не понравилось".
Возмущенные фанаты
Память о Круге трепетно бережет его сестра Ольга. Ежегодно она организует концерты ко дню рождения брата. Проводит экскурсии по знаковым местам артиста в Твери. Плюс помогла открыть музей короля шансона в воспетом братом тверском ресторане «Лазурный».
- Почему-то на онлайн-картах и наш дом обозначен как музей, - рассказывает Ольга Владимировна. - Поклонники периодически приезжают и возмущаются, что не пускаем внутрь.
Этой весной женщина поспособствовала выпуску подарочного набора стопок и графина с изображением Круга и строчками из его шлягеров. Купить такой можно за 1 500 рублей (16 евро).