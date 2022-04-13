Трагедия сына Михаила и Ирины Круг: как живут наследники знаменитого шансонье

В конце 80-х Круг (тогда еще Воробьев) познакомился с девушкой из Белоруссии Светланой - соло-гитаристкой ВИА Института легкой промышленности. Сам будущий король шансона тогда учился в Политехе и работал водителем. Через год после свадьбы у супругов родился сын Дима.

- Лет до четырех жил с мамой в Белоруссии, - рассказывал сын Круга Дмитрий Воробьев в единственном интервью. - А после того как родители официально развелись, отец забрал меня в Тверь. Поскольку отец часто был то на гастролях, то еще где-то, с мамой общался часто. Бабушка Зоя Петровна (мать Круга, умерла в 2018-м. - К. Б.) меня воспитывала. В отце мне не нравилось, что он был слишком взрывной. Не хотел я что-то делать - он сразу ругался и в угол ставил. Хотя отходил быстро. Помню еще, что он все время из поездок привозил мне роботов и конструкторы. Пытался приучить меня к спорту: в футбол играли, в хоккей. Но мне как в детстве это не нравилось, так и сейчас. Отец болел за «Спартак», а я вообще не фанат.

Когда Круг погиб, Диме было 14. Родственники отдали подростка в Суворовское училище. А после сын шансонье поступил в питерский Университет МВД. И уже с дипломом вернулся в родную Тверь. Поселился в том самом доме, где случилась трагедия с отцом. В местной полиции дослужился до майора. Недавно завел новые увлечения - делает из эпоксидной смолы игрушки, а еще засушивает фрукты. Слушает русский рок и обожает читать фантастику. К тому же сотрудник полиции - заядлый кошатник (в отличие от отца-собачника). В семье Дмитрия живет рыжий мяука породы мейн-кун по кличке Леопольд.

Старший сын Круга счастлив в браке с выпускницей Тамбовского технического университета Ольгой Ивановой. В июле пара отметит деревянную свадьбу - пять лет брака. А в июне исполнится два года их дочке. Также супруги воспитывают сына.

- Данюше осенью будет пять, - рассказывает сестра Круга Ольга Медведева, живущая с семьей племянника в соседнем доме на одном участке (когда то артист построил эти особняки для себя и молодой жены Ирины, а второй - для мамы. - К. Б.). - На танцы отдали недавно. Но Дима не любит рассказывать о личном. Он всегда был закрытым, скромным и немногословным. И вместе с тем, он - добрый и отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Это у него в Мишу, который всегда любил всякие шуточки и анекдоты.

Ночные истерики