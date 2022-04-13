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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Побывавшая в Украине Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях душераздирающие кадры

Ketlin Kruse Limon.ee
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Побывавшая в Украине Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях душераздирающие кадры
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Марина Кальюранд
Марина Кальюранд Фото: Facebook/Marina Kaljurand

Марина Кальюранд, которая посетила Украину в составе делегации Европарламента, опубликовала в Фейсбуке несколько фотографий, пишет Elu24.

Под первыми видео Кальюранд призналась, что она не может из-за соображений безопасности публиковать все то, что она видит в Украине и с кем встречается. «Из соображений безопасности я не могу поделиться с подписчиками снимками до тех пор, пока не окажусь в безопасности в Польше», - написала Кальюранд.

Сейчас депутат Европарламента вернулась из Украины и публикует фото, сделанные там.

«В освобожденных районах Украины нам приходилось носить бронежилет и каску, часть территорий до сих пор заминирована», — подписала она один из снимков.

Кальюранд, побывавшая в городе Ирпень, который пережил бомбежку, написала, что ей не хватит слов, чтобы описать увиденное.

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