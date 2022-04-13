ФОТО И ВИДЕО ⟩ Побывавшая в Украине Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях душераздирающие кадры

Под первыми видео Кальюранд призналась, что она не может из-за соображений безопасности публиковать все то, что она видит в Украине и с кем встречается. «Из соображений безопасности я не могу поделиться с подписчиками снимками до тех пор, пока не окажусь в безопасности в Польше», - написала Кальюранд.