Марина Кальюранд, которая посетила Украину в составе делегации Европарламента, опубликовала в Фейсбуке несколько фотографий, пишет Elu24.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Побывавшая в Украине Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях душераздирающие кадры
Побывавшая в Украине Марина Кальюранд опубликовала в соцсетях душераздирающие кадры
Под первыми видео Кальюранд призналась, что она не может из-за соображений безопасности публиковать все то, что она видит в Украине и с кем встречается. «Из соображений безопасности я не могу поделиться с подписчиками снимками до тех пор, пока не окажусь в безопасности в Польше», - написала Кальюранд.
Сейчас депутат Европарламента вернулась из Украины и публикует фото, сделанные там.
«В освобожденных районах Украины нам приходилось носить бронежилет и каску, часть территорий до сих пор заминирована», — подписала она один из снимков.
Кальюранд, побывавшая в городе Ирпень, который пережил бомбежку, написала, что ей не хватит слов, чтобы описать увиденное.