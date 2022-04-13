Рене Зельвегер поправилась на 24 килограмма, изменившись до неузнаваемости

Звезду Голливуда Рене Зельвегер – просто не узнать. Ради новой роли в сериале под названием «Кое-что о Пэм» актриса изменилась до неузнаваемости. Так, для максимального сходство с прототипом главной героини, артистке пришлось серьезно прибавить в весе. Изменения коснулись не только фигуры, но и лица Зельвегер.

Благодаря мастерству гримеров и стараниям самой актрисы, на экране перед зрителем предстает тучная женщина с плохой кожей и одутловатым лицом.

Сериал основан на реальных событиях. В 2011 году была убита Бетси Фариа, имеющая онкологическое заболевание. Первым подозреваемым стал муж погибшей, на которого та самая Пэм Хапп, соседка Бетси, указав на «агрессивность характера» мужчины. В ходе расследования обвинительница поменялась местами с подозреваемым и, будучи осуждена на пожизненный срок, доживает свой век в тюрьме.